En el mes de septiembre, llegó una denuncia a la Policía de Largo sobre un hombre que afirmaba que el rapero lo agredió sexualmente en 2020

El departamento de Policía del condado de Los Ángeles ha establecido que está investigando nuevas acusaciones de agresión sexual contra el rapero Sean 'Diddy' Combs, quien cumple una pena de cuatro años de prisión por condenas relacionadas con la prostitución.

Los investigadores anunciaron haber recibido una denuncia el viernes de un departamento de Florida, donde vive la presunta víctima. La Oficina de Víctimas Especiales del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles se pondrá con la investigación de las acusaciones.

Un portavoz del departamento de Policía de Largo, Florida, afirmó que el departamento ayudó a la Oficina del Sheriff de Los Ángeles con una investigación sobre Combs, pero que no se encuentra investigando ningún presunto delito de manera independiente.

El denunciante afirma que Combs lo agredió sexualmente en 2020

En el mes de septiembre, llegó una denuncia a la Policía de Largo sobre un hombre que afirmaba que el rapero lo agredió sexualmente en 2020. El nombre se encuentra censurado, pero el productor musical Jonathan Hay se identificó como el denunciante en redes sociales, donde depués borró las huellas. Hay también se presentó como uno de los demandantes anónimos que establecieron una demanda civil contra Combs en julio.

El productor fue invitado en 2020 a una sesión de fotos en un almacén en Los Ángeles, donde Combs se masturbó delante de él y le pidió que "lo terminara". Después de que la víctima le respondiera que no, el rapero le arrojó una camisa manchada de semen.

El denunciante señaló que durante varios años no contó a nadie lo ocurrido porque se sentía avergonzado. Acudió a la Policía en Largo en septiembre después de ver que Combs fue condenado por otros cargos.

Otra agresión en 2021

El informe también incluye un presunto incidente ocurrido en marzo de 2021 en el que Hay afirma que CJ Wallace, hijo del fallecido rapero Christopher Wallace, lo llevó a un lugar donde dos hombres le pusieron un objeto sobre la cabeza antes de que el rapero entrara en la habitación y supuestamene le introdujera el pene en la boca varias veces.

La víctima proporcinó pruebas en forma de vídeos y fotos para demostrar que estaba colaborando con CJ Wallace en un proyecto musical, lo que lo llevó a conocer a Combs y a todos estos incidentes.

Christopher Wallace niega las acusaciones

La semana pasada, Wallace presentó una contrademanda contra Hay en Florida, donde negó todo lo que dijo Hay, calificando sus acusaciones de "absurdas y difamatorias" y, en parte, de "campaña de desprestigio premeditada" para perjudicar su reputación personal y profesional.

Combs fue condenado en julio por llevar a sus parejas y trabajadores sexuales masculinos por todo Estados Unidos para participar en encuentros sexuales. Fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberle supuesto una cadena perpetua.

En mayo de 2028 está previsto que quede en libertad, aunque podría tener reducciones de pena si colabora en tratamientos por abuso de sustancias y otros programas penitenciarios.