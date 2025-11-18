Natalia Sette 18 NOV 2025 - 19:38h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela todo lo que vivió con Iván Rubio con la intención de advertir a Ruth sobre como es realmente

Iván Rubio, ex de Lola Mencía, confirma su relación con Ruth Basauri y reacciona a sus advertencias

Lola Mencía hace varios años que está alejada del foco mediático, sin embargo, algo ha ocurrido en los últimos días que la ha impulsado a meterse de lleno en una polémica. Su exnovio, Iván Rubio, ha confirmado que tiene una relación con Ruth Basauri. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ que ha sufrido las consecuencias de estar con Iván , advierte a Ruth y opina sobre su relación.

Hace unos días las redes sociales se prendían fuego cuando salía a la luz la relación de Ruth Basauri con Iván Rubio. Al enterarse, Lola Mencía no dudó ni un solo segundo en avisar a la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, que ha dado también declaraciones al programa , de que tuviera cuidado con Iván. Ella estuvo durante un año con el futbolista y lo pasó realmente mal. “Es un narcisista, manipulador y mentiroso”, asegura Lola.

La influencer no ha dudado en dar su testimonio sobre todo lo que vivió con él para abrirle los ojos a Ruth. “Todas las que estamos con él acabamos traumatizadas”, admite la creadora de contenido. De hecho, Nicole Delgado entra también en directo al plató de ‘En todas las salsas’ para contar su experiencia con Iván, que al igual que la de Lola, no tuvo nada positivo. “Es muy mala idea estar con él”, reconoce Lola.

Buscando que ninguna otra mujer pase por lo mismo que pasó ella, Lola ha querido advertir a Ruth sobre cómo es realmente Iván Rubio. “Al principio todo es perfecto, luego empieza la toxicidad”, asegura la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. La influencer afirma que siempre empieza la manipulación de la misma forma y que con Ruth será igual. “Mi consejo es que se aleje cuanto antes”, dice tajante Marta de Lola.

Además de las fuertes declaraciones de Lola Mencía, Ruth Basauri entra en directo para aclarar su situación actual con Iván Rubio y desvelar cómo se siente tras todos los comentarios que ha recibido. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela que su relación con Iván no está pasando por un buen momento. Por otro lado, Nicole Delgado, otra de las conquistas del futbolista, habla también de cómo es él ralmente ¡No te pierdas todo esto y mucho más dándole play al video!