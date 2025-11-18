Natalia Sette 18 NOV 2025 - 17:12h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' desvela en qué punto está su relación con Iván Rubio tras todas las criticas recibidas

Ruth Basauri desvela la drástica decisión que ha tomado que cambiará su vida y la de su hijo

Ruth Basauri está de nuevo enamorada. Después de vivir una tormentosa ruptura con Javy López, el padre de su hijo, la influencer está de nuevo ilusionada o eso parecía hasta hoy. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ entra en directo en el videopodcast de ‘En todas las salsas’ para aclarar su situación actual con Iván Rubio y sincerarse sobre el duro momento que atraviesa su relación después de que se hiciera pública. ¡Sus declaraciones en Mediaset Infinity!

Las redes sociales se han incendiado desde que salió a la luz la relación de Ruth con Iván Rubio. El futbolista tuvo una relación con Marta de Lola y las cosas no acabaron nada bien . Infidelidades, mentiras y mucha desconfianza terminaron por “traumatizar” a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y así lo ha vuelto a confirmar hoy en el videopodcast.

Es precisamente porque mucha gente siguió la relación de Lola con Iván que se han encargado de avisar a Ruth y decirle que “huya” lo antes posible de ahí. La influencer ha querido entrar en directo para confesar cómo se siente y contar cómo ha vivido los últimos días. Lo que menos se esperaban los colaboradores que dijera es que su noviazgo no está pasando por un buen momento. “Desde que ha salido la noticia ha sido todo una mierda”, comienza diciendo visiblemente molesta.

Transparente como siempre, Ruth Basauri admite que su relación con Iván está pasando por un bache. “No estoy bien con Iván ni conmigo”, admite la influencer. Explicando los motivos de este mal momento, Ruth ha querido aclarar también que su relación con él ha tenido muchos momentos buenos y sale en su defensa. “A él este tema le agobia muchísimo”, asegura.

Para Ruth no es plato de buen gusto ver como su incipiente relación se pone en tela de juicio debido al pasado de su pareja. “La gente puede cambiar”, dice alto y claro la influencer. Ruth considera que su nuevo noviazgo se está juzgando demasiado y no lo está pasando nada bien. “Cuando destapas un caramelito todas las hormigas vienen a él”, desvela enfadada.

Ruth Basauri entra en directo para aclarar su situación actual con Iván Rubio y desvelar cómo se siente tras todos los comentarios que ha recibido. La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se muestra visiblemente afectada al comunicar que su nuevo noviazgo no está pasando por un buen momento. La influencer se sincera sobre cómo le han sentado las opiniones ajenas sobre su pareja y le manda un mensaje ¡No te pierdas todo esto y mucho más dándole play al video!