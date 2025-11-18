Ana Carrillo 18 NOV 2025 - 16:31h.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha sincerado sobre su ingreso hospitalario

Violeta Mangriñán y Claudia Martínez acuden al hospital a visitar a Sophie Tatar por su cumpleaños

Violeta Mangriñán y Claudia Martínez han sido las encargadas de comunicar en Instagram que su amiga Sophie Tatar, con la que coincidieron en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', se encuentra hospitalizada porque acudieron al centro médico en el que está para celebrar con ella con su 28 cumpleaños y sorprenderla con globos, flores y pasteles.

La de Ibiza no había compartido nada en Instagram acerca de su ingreso hospitalario, pero a raíz de que sus dos conocidísimas amigas hicieran pública esa información, se ha lanzado a hablarles a sus seguidores de su situación, aclarándoles que lleva seis días hospitalizada y que continúan haciéndole pruebas: "Poco a poco me voy encontrando un poquito mejor. Me siguen haciendo pruebas y todavía no sé cuándo me darán el alta".

La influencer ha explicado que ha estado desaparecida en redes por su ingreso, del que todavía no quiere dar más detalles ni compartir su diagnóstico médico: "Sé que he estado desaparecida estos días. Llevo ya como seis días ingresada he perdido la cuenta aquí el tiempo se siente raro y me encontraba tan mal que no tenía fuerzas ni para subir nada, ni siquiera para contestar mensajes a veces. Tampoco quería preocupar a nadie".

En el carrusel de fotos que ha compartido para acompañar su texto ha adjuntado un vídeo llorando por la pena de imaginar que iba a pasar su cumpleaños sola y luego muchos vídeos e imágenes muy feliz por la sorpresa recibida por sus mejores amigos: "Ayer fue un día lleno de emociones. Lloré, procesé muchas cosas que estaba evitando, sentí miedo… pero también muchísimo cariño. Mi cumple siempre ha sido una fecha delicada para mí aun así, consiguieron convertirlo en un día precioso".

Pese a encontrarse en el hospital, Sophie ha asegurado que ha sido uno de los cumpleaños "más bonitos" de su vida porque "nunca había recibido tanto amor". "Mis amigas valen oro, son diamantes. Las que estuvieron conmigo y las que están a kilómetros me hicieron sentir la persona más millonaria del mundo", ha comentado en su post, en el que ha recibido las felicitaciones de sus seguidores y también sus mensajes de cariño.

La que fuera tronista en el programa presentado por Emma García les ha explicado que no ha contestado uno por uno todos los mensajes que le envían por su situación y les ha pedido disculpas por ello: "Muchas veces estoy cansada, me duermo o simplemente no tengo cabeza para estar con el móvil".