Silvia Herreros 19 NOV 2025 - 11:45h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' preocupa con el ingreso hospitalario de su novia, con la que se encuentra en el extranjero

El exnovio de Fani Carbajo ha revelado la identidad de su nueva novia durante este viaje

Christofer Guzmán ha hecho saltar todas las alarmas tras compartir una imagen desde la habitación de un hospital. Horas después de presentar a su nueva novia, con la que se encuentra de viaje en el extranjero, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha publicado una fotografía en la que se le puede ver sentado, dentro de una de las habitaciones de un centro hospitalario en el que su pareja ha sido ingresada.

El exnovio de Fani Carbajo, que poco antes paseaba felizmente junto a su pareja por las calles de Estambul, ha preocupado mucho a sus seguidores. Su fotografía es cuando menos alarmante. En la misma se le puede ver en una butaca, acompañando a su chica, que descansa en la cama de la habitación en la que se encuentra en estos momentos hospitalizada.

Christofer acompaña la instantánea junto al emoticono de un hospital. Algo con lo que despeja todo tipo de dudas y confirma el lugar en el que se encuentra. Sin dar más explicaciones, la preocupación por el estado de salud de su pareja se ha disparado.

La mujer que acompaña a Christofer en esta nueva etapa de su vida se llama Sofía y es influencer, tiktoker y creadora de contenido para adultos. El chileno lleva meses compartiendo imágenes con ella, aunque siempre ocultando su rostro con el objetivo de preservar su identidad. Durante este viaje a Turquía, han decidido dejar de ocultarse.

Después compartir sus primeras impresiones en Estambul y tras la publicación que el protagonista de la primera carrera viral de LIDLT ha hecho desde el hospital, ha sido Sofía la que, tras horas de máxima preocupación, ha revelado el motivo de su ingreso y hospitalización. Lo ha hecho a través de sus historias de Instagram, en donde se ha animado a compartir una fotografía que más tarde ha sido reposteada por el propio Christofer.

En su story se puede ver a la tinerfeña con una gran sonrisa; actitud que prueba que se encuentra bien. Tumbada en la cama, aparece con vendajes sobre el pecho y un sostén postquirúrgico que da pistas sobre las razones por las que habría pasado por quirófano. La nueva novia de Christofer ya viajó hace unos meses a Turquía para operarse el pecho, se desconocen los motivos por los que habría decidido volver a hacerlo. "Tamos en Japón, mi gente", escribe mientras despista sobre el lugar en el que habría sido operada.