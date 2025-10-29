Lorena Romera 29 OCT 2025 - 19:24h.

El exnovio de Fani Carbajo ha compartido una foto con la que podría ser su nueva novia

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla por primera vez del dinero que tiene en el banco

Christofer Guzmán ha posado con su nueva ilusión. El exnovio de Fani Carbajo ha sorprendido ahora a sus seguidores con un inesperado posado en el que presenta a la que podría ser su nueva pareja. Unas imágenes que el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y exconcursante de ‘Supervivientes’ acompaña con una palabras de lo más románticas, demostrando el buen momento personal que atraviesa. Además, le ha dado ‘me gusta’ a los comentarios en los que le dan la enhorabuena por esta relación.

Si hace unos días aseguraba que continuaba soltero y que había decidido pasar un tiempo centrado en sí mismo tras su ruptura con Clara, -que ocurrió en el verano de 2024, cuando se destapaba una presunta infidelidad con Violeta Crespo, exconcursante de ‘Gran Hermano’-, ahora el empresario ha dado un giro radical a todo esto que él mismo contaba a través de sus stories de Instagram.

Aunque sí que dejaba claro que no le tenía cerrada la puerta al amor, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ dejaba claro que no era en lo que estaba centrado en este momento. Sin embargo, parece que simplemente no estaba preparado para dar el paso de presentar a su chica en público. Ahora lo ha hecho, aunque sus seguidores han echado en falta que no le hubiese cubierto el rostro.

Y es que el que fuera protagonista de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’, protagonizando aquel histórico momento, corriendo por la playa al grito de “Estefanía”, no ha querido enseñar la cara de la que podría ser su nueva novia. Desde el gimnasio, pasión que comparten, Christofer Guzmán ha posado con su nueva ilusión.

Además de hacer partícipes a sus seguidores de estos momentos de lo más románticos y cómplices, mirándose a pocos centímetros y buscándose con la mirada aun estando en pleno entrenamiento, el que fuera pareja de Fani Carbajo le ha dedicado a esta joven unas palabras de lo más tiernas: “Las personas vitaminas no quitan peso, te ayudan a cargarlo con una sonrisa”.

Tras esta primera publicación junto a esta joven, cuya identidad sigue siendo todo un misterio, las reacciones de sus incondicionales (y amigos) no han tardado en llegar: “Yo quiero algo así, los amo”, “felicidades, te mereces todo el amor”, “amo verte así”, o “miradas de amor”. Mensajes de cariño y enhorabuena a los que Christofer Guzmán, que parece estar más ilusionado que nunca, ha dado ‘me gusta’, confirmando este “amor” y este buen momento que atraviesa.