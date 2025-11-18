Lorena Romera 18 NOV 2025 - 16:53h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' presenta a su novia por primera vez en pleno viaje a Turquía

El exnovio de Fani Carbajo habla por primera vez del dinero que tiene en el banco

Christofer Guzmán ha dado el paso que sus seguidores estaban esperando. El que fuera protagonista de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha presentado a su nueva novia, con la que se encuentra de viaje en Turquía. El exnovio de Fani Carbajo ha rehecho su vida sentimental junto a esta joven tras su ruptura sentimental con Clara.

Era el verano de 2024 cuando salía a la luz que la relación de Chrisofer Guzmán con Clara, que hasta ese momento parecía idílica, se había terminado. Poco después, empezaban a salir a la luz informaciones que empañaban lo que se sabía de su noviazgo. Se habló de una posible infidelidad del influencer con Violeta Crespo, concursante de 'Gran Hermano'. Tras esto, no dejaron de salir trapos sucios de la pareja.

Un revuelo del que Christofer Guzmán ha intentado alejarse en los últimos meses, manteniendo un perfil más bajo. A través de su perfil de Instagram, el joven ha mantenido actualizados a sus seguidores de las novedades más importantes de su vida y, aunque hace apenas un mes les aseguraba que estaba soltero, la verdad ha terminado saliendo a la luz.

Y es que el exnovio de Fani Carbajo vuelve a estar enamorado, tal y como él mismo ha confesado. "Las personas vitamina no quitan peso, te ayudan a cargarlo con una sonrisa", escribía el que se hiciera famoso al grito de 'Estefanía' mientras corría de una villa a otra en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. La primera gran huida del programa y que ahora hemos visto replicada en Gilbert, que ha abandonado la primera hoguera en busca de Claudia, que le ha sido infiel con Gerard.

Este primer post el empresario no revelaba la identidad de su chica, algo que sus seguidores le recriminaron. "¿Por qué ella no enseña su cara?", se preguntaban muchos. Ahora, en pleno viaje a Turquía, Christofer Guzmán ha presentado a su pareja. Se trata de una joven rubia, de media melena, con la que tiene una gran química y con quien comparte aficiones: el deporte y viajar.

Después de posar juntos por primera vez, ya sin preocuparse por cubrir su rostro, la pareja ha grabado su primer storie juntos. Un vídeo en el que les vemos compartir sus primeras impresiones de Estambul. "He de decir que no hay mucha diferencia de precios respecto a España, incluso algunas cosas son más caras", comenta el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Y ella, aunque está de acuerdo, puntualiza que: "la bisutería y los perfumes están mejor de precio".