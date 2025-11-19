Lorena Romera 19 NOV 2025 - 12:09h.

La ganadora de 'GH VIP' aclara que no está en su mano no haber podido conocer al hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

La exconcursante de 'Supervivientes' habla del papel de la hija de Terelu Campos en la relación de su primo y Mar Flores

Laura Matamoros ha lanzado un dardo a Alejandra Rubio y a Carlo Costanzia cuando le han preguntado si ha conocido ya a su hijo. A la influencer, ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' en dos ocasiones, en 2017 y 2024, le habría gustado poder estrechar entre sus brazos al pequeño Carlo, que el próximo mes de diciembre cumplirá su primer año, pero no ha podido ser. La sobrina de Mar Flores ha explicado el motivo, pero no ha podido evitar dejar caer esta indirecta.

A finales de octubre, la hermana de Diego y Anita Matamoros apuntaba que "todavía" no conocía a Carlo Junior, hijo de su primo. En ese momento lo achacaba a que todos tienen muchos compromisos y que es complicado coincidir. "A mí me gustaría, seguramente pase... El día que podamos se hará felizmente y los niños se conocerán", apuntaba la joven de 32 años, que aboga por este contacto entre sus hijos, Matías y Benjamín, y el hijo de Alejandra y Carlo.

Pero han pasado cuatro semanas y la cosa sigue igual. Lo que ha provocado que la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' lance un zasca a su primo y a la colaboradora de 'Vamos a ver'. Aunque lo ha hecho entre risas, la creadora de contenido ha dejado entrever su postura en esta situación familiar. "Todavía no le conozco", ha señalado. Cuando le han preguntado si podrá ser "estas Navidades", la it-girl ha puntualizado que "tendremos que ver", dando a entender que no está en su mano.

"Hay que coordinar... agendas. Es importante eso", ha señalado Laura Matamoros, aclarando el principal problema por el que no ha podido conocer todavía al hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, a pesar de su deseo. "A ver si las Navidades que viene te digo que le he conocido", ha comentado entre risas... dando un plazo de tiempo mayor que el de la reportera. "Esperemos que sea antes de que acabe el 2026", ha señalado la periodista. A lo que la influencer ya no ha respondido.