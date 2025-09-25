Silvia Herreros 25 SEP 2025 - 17:35h.

La exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' y su novio reaccionan a las críticas que han recibido tras darse una nueva oportunidad

Marina García confirma su ruptura con Jesús Sánchez tras semanas de rumores y anuncia su reconciliación

Marina García se pronuncia tras las críticas por haberse reconciliado con Jesús Sánchez. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido no quedarse al margen responder a aquellos que han decidido opinar sobre su vida tras hacer pública su ruptura y la nueva oportunidad que se ha dado con su novio.

La de Mairena del Alcor lleva más de un mes recibiendo comentarios referentes a su situación sentimental. Desde que las alarmas de ruptura saltaran y los rumores que se disparasen, los seguidores de la influencer no han parado de dar su opinión sobre la intermitente y complicada relación de la pareja, que lleva junta más de diez años.

Después de tantas idas y venidas no son pocos los que opinan que la pareja debería poner fin a lo suyo de una vez por todas. Por eso, tras sincerarse y hablar de la complicada situación a la que han tenido que enfrentarse y tras el aluvión de mensajes y reacciones que su ruptura y reconciliación han generado, Marina ha decidido romper nuevamente su silencio y dar su más sincera opinión sobre lo que lee cada día.

"Gracias por vuestros cientos de puntos de vista, consejos, pensamientos...", escribe la que fuera amiga de Lucía Sánchez a través de sus historias de Instagram. La que cayera en la tentación de Isaac Torres durante su paso por 'LIDLT 3' continúa, y "agradece" la preocupación y el tiempo que todas estas personas han invertido en su relación. Sin embargo, y por mucho que le digan que "estaría mejor soltera", para ella la teoría y 'lo que debería ser' es muy diferente a lo que le dicta "la cabeza y el corazón".

"Al final lo que vale es lo que nos diga nuestra cabeza y nuestro corazón", dice mientras asegura que no está aquí ni pretende "dar ejemplo de nada", pues es consciente de que su relación es "imperfecta", como todas las relaciones.

"Las relaciones comienzan por razones muy emocionales, energía, pasión, electricidad, magnetismo... Pero se mantienen a largo plazo por razones racionales, proyecto de vida, compañía, seguridad, lealtad, complicidad, apoyo, el apoyo... El amor comienza con magia y perdura con propósito", ha dicho también.

"Al final creo que ya tenemos una edad para pensar las cosas, para ser maduros, para trabajar en ello y para reflexionar", ha dicho por su parte Jesús Sánchez sobre la nueva oportunidad que se ha dado con Marina García. Agradecido con aquellos que les "desean el bien", no ha sido tan condescendiente con sus críticos, a los que ha mandado a "echarse agua" y explicado que sus opiniones y comentarios negativos le "entran por un oído" y le "salen por el otro".