Marina García hace saltar las alarmas con unas pruebas por un posible embarazo

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sometido a unas pruebas ante la duda de un posible embarazo

Marina García y Jesús Sánchez se sinceran sobre su relación tras su ruptura y reconciliación

Marina García ha acudido al hospital para hacerse unas pruebas médicas y ha hecho saltar las alarmas sobre un posible embarazo con Jesús Sánchez. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha publicado en sus redes lo que está sintiendo estos últimos días y que a ella misma le ha llevado a pensar en esta posibilidad al tener un retraso de la regla de varios días.

La pareja ha pasado por un tiempo complicado marcado en un principio por rumores que dieron paso después a una separación que ellos mismos confirmaron. Sin embargo, Marina García y Jesús Sánchez se han dado una nueva oportunidad y se encuentran en un momento dulce en su relación tras superar esta última crisis.

"Unx siempre vuelve donde es feliz", con esta frase ambos declaraban que su amor seguía vivo y también son de lo más representativo las imágenes que cuelgan juntos en sus redes. El alcanzar de nuevo ese punto especial en su relación y el conocer el motivo por el que Marina García ha acudido al hospital a hacerse unas pruebas ha llevado a pensar que la sevillana podría estar esperando un bebé.

La propia exparticipante de 'LIDLT' ha sido la primera en creer en esa posibilidad al experimentar cambios en su cuerpo. "Estoy en el hospital haciéndome unas pruebas. Ya os contaré para qué. Prefiero decir las cosas una vez que pasen, antes no", declaraba la novia de Jesús Sánchez y desataba los primeros rumores de embarazo.

Tal como ella misma ha dicho que iba a explicar una vez tuviera certezas lo ha hecho a través también de su perfil oficial de Instagram. Marina García ha confesado lo que algunos seguidores ya tenían en la cabeza. La influencer se pensaba que estaba embarazada y hasta ya fantaseaba con la idea de contárselo a Jesús Sánchez en el viaje a París que van a realizar.

"Llevo semanas con el corazón encogidito. Hace dos semanas, más o menos, sangré un poco sin venir a cuento. Claro, yo empecé ya a darle a la cabeza. Todo me cuadraba y para colmo llevaba varios días de atraso con el periodo", comenzaba explicando acerca de las dudas que le han asaltado.

A continuación María García ha explicado que las pruebas que se ha hecho en el hospital eran de sangre y por este motivo. Estaba a la espera de los resultados. "Mi cabeza me decía que estaba embarazada. Es más, Jesús me ha regalado irnos a París desde el sábado al martes y ya estaba pensando cómo se lo iba a decir. Estaba mentalizándome de todo", reconoce.

Pero finalmente esa posibilidad se ha esfumado con la llegada del periodo. Algo que la influencer ha contado también. "No os traigo un sobrinito aún", ha admitido, evidenciando cierto alivio por sus palabras.