Silvia Herreros 19 NOV 2025 - 10:01h.

La influencer está recibiendo tratamiento para frenar los síntomas de este problema que condiciona su vida

Melodie Peñalver explica el motivo por el que acude al hospital con regularidad. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sufre un molesto problema de salud al que intenta poner solución desde hace bastante tiempo. Debido a su variado y complejo diagnóstico, y tras la demostrar la ineficiencia de otros tratamientos, debe visitar el hospital cada pocas semanas. Allí, recibe su tratamiento mensual en una dosis concentrada para evitar tener que acudir a pincharse "cada semana".

Desde la sala de espera de un hospital privado de Elche, su ciudad natal, la joven se ha sincerado sobre su situación. Optimista, confía en la opinión de los médicos, que le han prometido que muy pronto empecerá a notar los efectos de su nueva terapia.

La que se diera a conocer como pareja de Cristian Jerez en la segunda edición de 'LIDLT' y saliera de la mano su tentador, Beltrán San Jorge, padece severos problemas alergológicos que condicionan su vida. Tanto es así, que la medicación convencional no es suficiente para mitigar su sintomatología.

Los antihistamínicos, corticoides y otra serie de tratamientos que normalmente se utilizan para frenar los efectos de la alergia no tienen prácticamente efecto en ella, que reconoce pasarlo bastante mal por esta situación que le impide hacer vida normal.

Viendo que nada era suficiente, los médicos consideraron la opción de la inmunoterapia, tratamiento curativo con el que se pretende mejorar la calidad de vida de la ilicitana. Concretamente la subcutánea, en forma de vacuna, en la que a través de inyecciones de extractos de alérgenos que entrenan al sistema inmunitario, se pretende modificar la evolución natural de la enfermedad.

"Tengo alergia a los ácaros, al olivo, al polen de la salsola y de unas cuantas plantas más, a la humedad y a los cambios bruscos de temperatura", explica Peñalver, que ya va por su "tercera dosis de la alergia". "Me están poniendo una cada mes. Más cantidad para ir más rápido en vez de una pequeña dosis cada semana", cuenta la influencer a través de sus historias de Instagram.

Pese a llevar tres vacunas contra sus múltiples alergias, la amiga de Estela Grande aún no ha notado ningún efecto. "Aún no noto nada, pero me han dicho que a partir de la siguiente ya lo voy a ir notando", cuenta con esperanza y alivio. "Estoy deseando, porque quienes tengáis mucha alergia sabréis lo mal que se pasa", ha manifestado.