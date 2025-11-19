Natalia Sette 19 NOV 2025 - 09:00h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' habla sobre Javy López y su nueva relación

Ruth Basauri desvela las verdaderas razones por las que no está con Javy López

Ruth Basauri lleva unos días en el punto de mira de las redes sociales. Después de que se filtrara su relación con Iván García, todo el mundo comenzó a hablar del tema. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha entrado por llamada al plató de ‘En todas las salsas’ no solo para comentar su situación actual con Iván y sincerarse sobre el mal momento que están pasando , sino para opinar sobre la nueva relación de su expareja Javy López.

La relación de Ruth y Javy López acabó hace más de un año debido a diferencias entre ellos que no pudieron resolver. En el programa de ‘Recién nacidos’ Ruth desveló que se sentía decepcionada con Javy, pues le prometió cosas que nunca cumplió y en varias ocasiones la dejó sola con su hijo en común . Tras darse cuenta que su relación era irrecuperable, ambos siguieron sus caminos por separado. Ahora, parece que ambos han rehecho su vida y están de nuevo ilusionados.

“Ya sabía que tenía nueva pareja antes de que se filtrara”, comienza diciendo Ruth. Ambas relaciones las sacó la misma persona y al mismo tiempo. Sincera como siempre, la creadora de contenido admite que ahora mismo no le importa lo que haga su expareja con su vida. “Lo único que me interesa de él es mi hijo”, dice tajante la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Con las advertencias de Lola Mencía sobre Iván Rubio muy presentes, Ruth Basauri desvela que también avisaría a la nueva novia de Javy López de varias cosas. “A la nueva novia la advertiría de mil cosas”, admite la influencer. Ruth confiesa que Javy se portó muy mal con ella y no sabe si con ella hará lo mismo. “A lo mejor con ella no hace todas las cosas que hizo conmigo”, dice honesta Ruth.

Ruth Basauri ha cobrado mucha importancia en este programa de ‘En todas las salsas’. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ entre por llamada para aclarar todo lo que ha estado pasando en su vida en los últimos días. La influencer se sincera sobre en qué punto se encuentra su relación con Iván, cuánto tiempo ha pasado desde que lo conoció y como se ha tomado todas las críticas recibidas ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!