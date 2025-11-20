Silvia Herreros 20 NOV 2025 - 12:46h.

La exnovia de Gerard está muy preocupada y se encuentra a la espera de recibir resultados y un diagnóstico

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones', pillados juntos en Albacete tras su ruptura

Alba Rodríguez, de 'La isla de las tentaciones', reaparece tras un tiempo 'desaparecida'. La exnovia de Gerard se encuentra viviendo días de auténtica angustia y preocupación por el estado de salud de Leo, al que están haciendo diferentes pruebas médicas con el objetivo de encontrar "un diagnóstico fijo".

El pronóstico de Leo es reservado y, por ahora, se desconoce qué es lo que le ocurre, la gravedad de su caso y su sintomatología. No obstante, la preocupación y la seriedad con la que Alba está tratando este tema podría ser un indicio de ello.

La modelo e influencer ha pedido comprensión y se ha disculpado con sus seguidores, con los que lleva algún tiempo sin interactuar. Su situación en estos momentos es complicada, algo que provoca su falta de ganas de compartir contenido en sus distintas plataformas.

Mientras pide perdón a su comunidad virtual, la alicantina, que se dio a conocer en la pasada edición de 'La isla de las tentaciones' - en la que entró como pareja del actual tentador de Claudia Chacón -, se sincera sobre la angustiosa situación que viven en casa.

"Perdonad por no estar nada activa en ninguna red social, estoy pasando por un mal momento con respecto a Leo. Estoy a la espera de que me den un diagnóstico fijo. Me han dado posibles resultados de lo que le puede estar ocurriendo, pero aún no se sabe con certeza", explica.

Junto a una imagen en la que se puede ver su rostro cansado y ojeroso, reflejo de la preocupación que tiene, Alba da las gracias a sus seguidores por darle "ese espacio" que tanto ahora necesita.

Para ella, Leo es mucho más que un miembro de su familia, es como un hijo para ella. Por ello, la incertidumbre ante sus posibles diagnósticos es total en estos momentos.

Alba se mantiene a la espera de recibir noticias de su veterinario. Noticias que desea sea lo menos malas posibles. Aunque no ha especificado ni detallado qué es lo que le ocurre a su perro, ni tampoco ha dado detalles sobre los síntomas y motivos que por los que necesita ser sometido a distintas pruebas veterinarias, la Miss confía y reza para que esta pesadilla termine cuanto antes.

"Gracias por entenderlo, chicos. Y por darme ese espacio. Al final Leo es como mi hijo, no es solo un perro, es de mi familia y estoy muy unida a él", ha dicho a través de sus historias de Instagram.