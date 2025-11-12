Lidia González 12 NOV 2025 - 15:22h.

Asier Montaño habla con la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ para conocer el motivo de este importante paso en su vida

Alba Rodríguez se sincera sobre el duro momento que atraviesa

Alba Rodríguez ha tomado una drástica decisión tras el regreso de ‘La isla de las tentaciones’. La creadora de contenido se sentaba hace tan solo unas semanas en el plató de ‘En todas las salsas’ para sincerarse sobre el duro momento personal que ha atravesado. Ahora, la influencer ha comunicado el importante paso que va a dar sobre su futuro y los colaboradores del programa cuentan todos los detalles. ¡Descubre todo lo que ha pasado en el programa completo, en Mediaset Infinity!

La alicantina ha pasado un año muy complicado tras su paso por República Dominicana, sus idas y venidas con Gerard Arias y algunas controversias como la que protagonizó con Lucía Sánchez en la Fashion Week. Aunque, poco a poco, todo está volviendo a ponerse en su sitio, el regreso de ‘La isla de las tentaciones’ y el papel de su expareja como tentador, ha vuelto a situarla en el punto de mira. Por este motivo, Asier Montaño se ha puesto en contacto con la influencer para conocer los motivos que hay tras esta decisión.

El colaborador de ‘En todas las salsas’ explica en qué punto se encuentra la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ y qué le ha llevado a tomar esta determinación. El periodista desvela cómo está viviendo la influencer el regreso del programa con el que ha saltado a la fama y cuál va a ser su futuro de ahora en adelante.

