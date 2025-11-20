Compartir







Unas declaraciones de Alejandra Rubio dejaban claras sus intenciones de querer comprarse una casa. Poco después, una conocida revista aseguraba que la colaboradora de 'Vamos a ver' estaría interesada en el chalet de Marta López.

Tras ser fotografiada junto a su padre visitando el chalet de Marta, el cual estaría valorado en más de un millón de euros, los rumores cobraban todavía más fuerza.

Alejandra Rubio: "No tengo ni casa ni proyecto de casa"

Ahora, nuestra colaboradora ha contado toda la verdad y ha desmentido la compra de esta vivienda: "No tengo ni casa ni proyecto de casa. No voy a comprarme la casa de Marta López", ha dicho de manera tajante.

Aunque ha admitido que fue a verla, Alejandra asegura que no puede permitírsela: "No tengo dinero. Soy una privilegiada para la edad que tengo, pero aún así no puedo comprarme una casa".

Sobre el motivo por el que fue con su padre, la colaboradora ha explicado: "Me pasé a verla porque Marta me contó que la vendía. No llevé a mi padre para que me pagase la casa porque es súper estricto con esas cosas y esa casa no está dentro de mis posibilidades. Fue Carlo el que me dijo que fuese con mi padre... para que me pusiese los pies en la tierra".