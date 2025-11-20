Silvia Herreros 20 NOV 2025 - 13:54h.

Marta López ha puesto a la venta su espectacular casa de Pozuelo de Alarcón por más de 1.3 millones de euros. Entre sus posibles compradores se encuentran Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, quienes ya han visitado el inmueble en varias ocasiones. El 'casoplón' de la exconcursante de 'Gran Hermano' ha generado un grandísimo interés mediático. Tanto, que la colaboradora ha llegado a plantearse verdaderamente si venderla o no. Para evitar que la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores se hagan con ella, la también exconcursante de 'Supervivientes' cuenta con una 'estrategia'.

La madre de Jorge, Teyo (que fue quien la acompañó hasta al altar en su boda con Alejandro Huerta, el fisio del rey emérito) y Javier, no ha tenido reparo en compartir de forma pública el motivo por el cual ha decidido apostar en un popular juego de azar.

Aunque se desconoce la cantidad de dinero que ha invertido y el número de boletos que ha comprado, Marta confía en haber realizado la apuesta correcta. Si su combinación resulta ganadora, podría ganar hasta 40 millones de euros; dinero más que suficiente para poder permitirse paralizar la venta de su espectacular casa de Pozuelo.

Así, tras salir de una administración de Loterías y Apuestas del Estado, la empresaria ha reconocido que ha echado "la Primitiva". "A ver si me toca y no tengo que vender la casa", ha dicho esperanzada.

Este sorteo es uno de los más populares de España, aunque la probabilidad de conseguir el número premiado es bastante baja. Según expertos en matemáticas, la probabilidad de ganar el primer premio en la Primitiva, acertando los 6 números, es de 1 entre 13.983.816, lo que equivale a una probabilidad de aproximadamente 0.0000000715.

Este jueves se sortean 40 millones de euros, aunque Marta, que ha llegado a pedir hasta tres millones de euros por su casa en otros momentos, podría conseguir algo más de un millón si acierta 5 en lugar de 6 números. La probabilidad de acierto en este caso es bastante más alta, elevándose a 1 entre 54.200.

La casa de la tertuliana, que ya vive con su marido en otra vivienda, se encuentra en una de las zonas más caras de Madrid. Su casa, de 300 metros cuadrados, con jardín, piscina y garaje. Se distribuye en cuatro plantas (semisótano, baja, primera planta y azotea), está en bastante buen estado y cuenta con seis habitaciones y cinco cuartos de baño.