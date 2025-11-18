Celia Molina 18 NOV 2025 - 12:52h.

El actor ha dado una extensa entrevista en 'Vanity Fair' en la que ha hablado de lo duros que han sido para él estos últimos meses

Álex García habla del duelo por la muerte de Verónica Echegui: "Estoy aprendiendo a aceptar que así es la vida"

El pasado 25 de agosto, España entera quedaba conmocionada con la prematura muerte de Verónica Echegui, a los 42 años de edad. La actriz que dio vida a 'La Juani' llevaba un tiempo ingresada en el hospital 12 de octubre, luchando contra un cáncer que había llevado en el más absoluto secreto. Solo su entorno más cercano conocía la gravedad de su estado y, entre ellos, se encontraba su exnovio, el también actor Álex García, con quien mantuvo una relación sentimental de 13 años.

En su momento, el protagonista de 'Tierra de Lobos', que se encuentra ahora inmerso en la promoción de su nueva serie, le dedicó a Verónica una emotivísima carta, en la que reconocía que sus "ojos habían llorado mucho" por su fallecimiento. A Álex le emocionó también la "gran oleada de cariño" que se desató en las redes sociales en honor a Verónica, pues su teléfono había "explotado de amor" al llenarse de tantos y tantos mensajes sobre su recuerdo.

Posteriormente, el actor confió en el pianista James Rhodes para dar su primera entrevista íntima tras tan dura pérdida. Y, ahí, en una amigable charla en Tenerife, su tierra natal, empezó a hablar de una "aceptación" que le había comenzado a dar algo de paz con respecto a los golpes de la vida. Ahora, en otra entrevista en Vanity Fair, García ha vuelto a lanzar el mismo mensaje estoico sobre dejar que las cosas pasen como tienen que pasar, aunque se vivan momentos complicados:

"Está en mí transformar el dolor en algo hermoso"

"Sí, sí, claro que ha habido momentos complicados, constantemente, ¡vivimos en ellos! No depende de mí, el tema es lo que tú haces con ello y poco a poco he ido aprendiendo que la vida es perfecta y que todo lo que te viene, te viene por algo y que lo importante es cómo lo gestiones tú. Claro que lo he pasado mal, muy mal, y claro que lo he pasado bien, muy bien. Lo bueno es que puedo mirar atrás puedo decir que si yo me fuera mañana de este planeta, que he vivido, que me siento vivo", ha declarado.

Al ser preguntado por los últimos meses, en los que la muerte de Verónica ha sido uno de sus pensamientos más dolorosos y recurrentes, ha repetido: "Me llevo que la vida sabe mucho más que nosotros y que nuestros planes, que todo lo que viene viene por algo y que está en mí transformar el dolor en algo hermoso sin darle la espalda al dolor y alargar los momentos de alegría. El gran aprendizaje es ese: que la vida sabe lo que hace y que yo solo puedo bailar a su ritmo", ha concluido.

En esa misma línea, el actor ha confesado que no sabe lo que le deparará el año que viene, pero que confía en lo venga: "No hago planes. Ahora mismo vivo cada día, no sé casi lo que voy a hacer mañana. No controlo nada, nada, todo viene solo y dejo que ocurra y es lo que más me gusta. No sé qué pasará el año que viene pero seguro que vendrán cosas bonitas".