El famoso actor de Hollywood ha publicado ya sus memorias, donde habla sobre su alcoholismo y la nula relación con su hija

Anthony Hopkins se sincera sobre sus problemas con el alcohol: "Pude haber matado a alguien o a mí mismo, y me daba igual"

El pasado 12 de noviembre se publicaron las memorias de Anthony Hopkins, uno de los actores más laureados de la industria de Hollywood. Su papel como Hannibal Lecter en la trilogía de 'El silencio de los corderos', supuso un punto de inflexión en su fructífera carrera, que incluye títulos tan taquilleros como 'Leyendas de Pasión', 'El padre', 'Lo que queda del día' o 'Thor'.

En el libro, titulado 'We Did OK, Kid' ('Lo hicimos bien, chico'), el intérprete hace un repaso de su carrera profesional y también aborda complicados temas personales, como su adicción al alcohol o la nula relación que mantiene con su única hija, Abigail Hopkins, de 48 años, fruto de su primer matrimonio con Petronella Barker. Durante la promoción de las memorias, Hopkins habló claramente del momento preciso en el que se dio cuenta que era alcohólico: aquel día que condujo "borracho por California", sin importarle si, por el camino, "mataba a alguien" o se "mataba a sí mismo".

"Las familias se separan y siguen con su vida"

Fue también el alcohol en el terminó de medrar su relación con su primera mujer y, por ende, con la niña que ambos tuvieron en común: "Nuestras personalidades opuestas y mi alcoholismo condenaron la relación desde el principio. Cuando nos dimos cuenta de lo incompatibles que éramos, Petronella ya estaba embarazada. Intentamos resistir por el bien de la niña, pero fue inútil. El matrimonio fue un desastre", dijo en una entrevista en People. Del mismo modo, ya había confesado que ni siquiera sabe "si es o no abuelo", porque lleva más de 20 años sin hablarse con Abigail, a quien el divorcio y la adicción de su padre le afectó profundamente.

A los niños no tienen por qué gustarle sus padres, no tienen por qué quererte y no me importa en absoluto Cordon Press

"Las familias se separan y, ya sabes, sigues con tu vida. La gente hace sus elecciones. No tiene por qué gustarte tu familia. A los niños no tienen por qué gustarle sus padres. No tienen por qué quererte y no me importa en ningún sentido”, dijo en Radio Times con total frialdad. Unas declaraciones que van acorde con su idea de no "malgastar su energía" viviendo en el resentimiento. Según añadió en 'The New York Times', su actual esposa, Stella, le envió una invitación a Abigail para que fuera a verles y no recibió respuesta. "No contestó. Así que pensé, está bien, no pasa nada. Le deseo lo mejor, pero no voy a malgastar mi energía en eso. Si quieres malgastar tu vida resentido, adelante", concluyó.

Para él, es importante superar "los rencores del pasado" para vivir de verdad y reconocer que todos somos "imperfectos". Por tanto, por mucho que admita su parte de responsabilidad en el distanciamiento que aún mantiene con Abigail - a pesar de haber trabajado juntos en dos de sus películas - no se atisba en él un sentimiento de culpa. Según cuenta en sus memorias, Hopkins llegó a utilizar esa mala relación filial para darle forma a sus paternalistas conversaciones (quid pro quo) con la inspectora Clarisse Starling en 'El silencio de los corderos'.