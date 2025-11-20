Elsa Mateos, de 'Gran Hermano', acaba en el hospital tras sufrir un accidente

Rocío Molina 20 NOV 2025 - 17:50h.

La exconcursante de 'Gran Hermano 19' ha contado a sus seguidores cómo ha acabado en urgencias tras sufrir un accidente doméstico

Elsa Mateos aclara si tiene novio tras unos meses apartada de las redes: "Me lo habéis preguntado"

Compartir







Elsa Mateos ha relatado a sus seguidores el accidente doméstico que ha sufrido y por el que ha tenido que correr al hospital. La exconcursante de 'Gran Hermano 19' ha tenido un percance con un cuchillo de sierra al ir a cortar el pan y por poco pierde un dedo, tal y como ha contado en su cuenta de Instagram.

Tras vivir una experiencia inolvidable en su viaje sola a Marruecos, Elsa Mateos ha seguido compartiendo más contenido en sus redes con sus seguidores. La de Bilbao ha mostrado nuevos hábitos, sus ejercicios y también la evolución que está experimentando con su pelo tras serle diagnosticada alopecia androgénica. En su comunidad tiene confianza para hablar de cualquier cosa y a ella ha acudido después de pasar por urgencias.

A pesar de haberse llevado un buen susto, la exconcursante de 'GH 19' no ha tenido que lamentar nada grave, aunque ha visto el riesgo muy de cerca. De regreso del hospital y tras recibir atención médica, la creadora de contenido ha compartido una imagen y compartido el parte de la lesión que ha sufrido.

Más tranquila y ya en casa con el dedo ventado después de tener que darle puntos de sutura, Elsa Mateos ha contado cómo se ha producido el accidente doméstico que podía haber tenido un desenlace más dramático. "¡Casi me quedo sin dedo! Me he cortado con un cuchillo de sierra, el del pan", ha matizado para ser más exacta la exconcursante de 'GH'. Todo ha sucedido tan rápido que casi no ha podido reaccionar y lo primero que ha hecho ha sido tapárselo y salir hacia el hospital en busca de atención médica.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tratando de quitarle importancia a lo sucedido, la de Bilbao ha compartido la imagen con el estado actual de su dedo vendado y las recomendaciones que le han dado para que se cure bien su lesión. "Diez días sin mojarme las manos, con lo maniática que soy , que me tengo que lavar constantemente", ha confesado a su legión de seguidores a los que ha tranquilizado con estas palabras.