Estela Grande, exconcursante de ‘GH VIP’, ya está preparando la llegada de sus bebés y cuenta con la bañera

Exclusiva | Hablamos con la firma del vestido premamá de Estela Grande en su última alfombra roja

Compartir







La llegada de un niño al mundo es un momento muy especial, Estela Grande, exconcursante de ‘GH VIP’, lo está viviendo ahora porque está embarazada de mellizos, a los que conocerá en la próxima primavera. Como buena madre primeriza, la influencer tiene los nervios a flor de piel y ya está preparando la llegada de la parejita, pues junto a su pareja, está esperando un niño y una niña.

La ex de Diego Matamoros, ya está poniendo manos a la obra para preparar todo lo necesario para la llegada de sus pequeños. Una parte fundamental de esa preparación es organizar la bañera, porque la hora del baño no es solo higiene, es un momento mágico de conexión entre padres e hijos, pocos momentos son tan íntimos como el baño.

Estela Grande tiene claro que quiere crear un ambiente de calma y cariño a la hora del baño creando así un vínculo especial con los pequeños, para ello, ha confiado una marca cuyo objetivo es crear productos inteligentes, seguros y estéticamente agradables para bebés, que simplifiquen la vida diaria de los padres.

Una bañera de lujo

Según la web oficial de la marca, el kit incluye: una bañera plegable de 30 litros, un soporte ergonómico para elevar la bañera, un cojín de baño ajustable, un enjuagador suave, juguetes de baño y una manguera de drenaje, por un precio de 89,99 €, lo que supone un ahorro considerable frente al precio original de 158,99 €.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Es una opción elegante y funcional, pensada para crecer con los bebés. La bañera se puede usar desde 0 meses gracias al cojín de baño ajustable, y está pensada para acompañar al pequeño hasta alrededor de los 4 años, o hasta que pueda mantenerse de pie por sí solo.

Ultracompacta y segura

La bañera para los bebés de la influencer se pliega de forma muy eficiente hasta alcanzar solo 10 cm de alto, lo que la hace ideal para espacios pequeños o para guardarla cómodamente cuando no se usa. Esto es especialmente útil para familias que viven en pisos, baños con poco espacio o para quien quiere optimizar sin sacrificar funcionalidad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Gracias a su altura 95,5 cm de alto, es perfecta para evitar problemas de espalda, pues se puede bañar a los bebés en una posición cómoda, sin tener que agacharse mucho. Viene equipada con patas antideslizantes y un mecanismo de bloqueo de seguridad para garantizar estabilidad sobre el suelo. Además, para vaciar el agua de manera sencilla trae una manguera de drenaje inteligente, lo que permite descargar el agua de forma controlada y sin salpicaduras.

Entre los complementos, destaca el cojín de baño, un elemento clave cuando son muy pequeños. Suave, flotante, con correas de tres puntos que se ajustan enrollándolas para adaptarse al tamaño del bebé y al nivel del agua, ofrece un soporte adicional para que no se resbalen, y da a los padres tranquilidad para sostener al bebé mientras lo lavan suavemente.

Complementos y colores

El kit que ha escogido la influencer también incluye un enjuagador con un diseño que facilita verter el agua con control, para enjuagar el cabello y el cuerpo del bebé sin mojarle los ojos o asustarle. Cuenta también con juguetes de baño flotantes y blandos que convertirán el baño en una experiencia divertida llegado el momento.

La influencer, con su gusto cuidado y minimalista, ha optado por el gris, un tono elegante, atemporal y neutro que combina bien con muchos estilos de decoración infantil. Además, el gris transmite serenidad, lo cual es muy coherente con su enfoque en crear un ambiente de calma y cariño para sus bebés durante el baño. La marca cuenta con diferentes colores, desde el verde al mocha, sin dejar de lado el gris y el blanco, dependiendo de la colección.