Silvia Herreros 19 NOV 2025 - 18:34h.

Estela Grande da detalles sobre cómo se prepara para el parto: "Voy a ir con los deberes hechos"

La exconcursante de 'GH VIP', embarazada de mellizos, ha llevado un precioso vestido hecho artesanalmente y a medida por una firma española

Estela Grande se convierte una noche más en una de las invitadas más elegantes de la alfombra roja de los Premios Mujerhoy 2025. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' se encuentra embarazada de mellizos. A punto de finalizar su sexto mes de embarazo y con una "barriga" cada vez más "pesada" y abultada, encontrar un vestido que le favorezca y se ajuste a su silueta como un guante podría ser para la modelo una tarea cuando menos complicada. Hablamos con la firma que ha confeccionado su último vestido en exclusiva.

Pero la exmujer de Diego Matamoros tiene la clave y para que sus looks siempre sean un 10 y que el reto de vestir bien a ciertas alturas de su embarazo no acabe siendo un infierno. Estela, que está a punto de finalizar su sexto mes de gestación, ha resuelto este problema con auténtica maestría.

El dresscode exigía etiqueta smoking black and white. Para solventarlo, la influencer, que será madre de un niño y una niña junto al futbolista del Getafe Juan Iglesias, no lo dudaba dos veces y se ponía en contacto con Adorie, una de sus firmas fetiche. Desde la misma han confeccionado para ella un diseño que aún no ha visto la luz y que muy pronto estará a la venta. Concretamente la semana del 24 de noviembre, nos chivan desde la compañía.

Este precioso vestido bicolor formará parte de su próxima colección cápsula y recibirá el nombre de Hipnos. Dado su avanzado estado de gestación, se ha tenido que modificar el patrón y confeccionar uno que se ajuste a sus nuevas medidas.

El diseño, confeccionado en una combinación armoniosa de blanco marfil y negro profundo, juega con el contraste de manera sutil y elegante, creando una estética sofisticada que envuelve y estiliza la figura. Se trata, según nos cuentan en exclusiva desde el taller, de "una pieza exquisita, diseñada para aquella mujer que busca una presencia serena, hipnótica y profundamente femenina. Su inspiración nace del estado onírico, ese instante delicado donde la realidad se suaviza y la mente flota entre la calma y lo etéreo".

Aunque sea una sola pieza, el vestido se 'divide' en un bonito cuerpo fruncido y asimétrico con una manga con hombrera y falda a contraste, también fruncida, que parte en pico de la cintura y deja a la vista la pierna gracias a su abertura central. Elaborado en punto de seda, lleva forro y ha sido confeccionado artesanalmente en Madrid. Tendrá un precio de venta de 239 euros.

Como ocurriera en los GenZ Awards, evento de Mediaset en el que también lució un vestido de Adorie, la influencer ha encargado (por motivos evidentes) que le hagan este vestido a medida. Y es que, desde el atelier de esta firma española, además de vender sus prendas en tallas que van de la 32 a la 42, ofrecen la posibilidad de confeccionar sus prendas a medida sin coste adicional alguno. Una opción que puede servir de gran ayuda a futuras mamás.

Estela lleva años apostando por las prendas de este pequeña firma española que no solo luce en alfombras rojas, también la ha acompañado en bodas y otros eventos y ocasiones especiales. Su relación con la firma es tan estrecha, que ha trabajado y sacado sus propias colecciones como diseñadora. Que durante su embarazo gemelar esté confiando en los diseños, "no tiene precio" para las chicas de Adorie.

No es la primera vez que desde Adorie reciben un encargo premamá, proyectos que siempre viven de manera "especialmente emotiva". "Cada vez que una futura mamá confía en nosotras para acompañarla en un momento tan íntimo y significativo, lo sentimos como un verdadero privilegio", nos explican desde Adorie en exclusiva. "Que además, ella, con quien ya hemos trabajado y que incluso ha llegado a lanzar su propia colección de vestidos vuelva a elegir nuestra firma en esta etapa tan especial de su vida nos llena de felicidad, la verdad", aseguran. "Nos encanta ver cómo nuestras clientas siguen apostando por nuestro trabajo en momentos clave. Nos hace sentir parte de su historia, de sus recuerdos y de sus celebraciones. Para nosotras, eso no tiene precio", agregan.