La ganadora de 'GH VIP' tiene glaucoma, conocida también como 'el ladrón silencioso de la vista' o la 'enfermedad silenciosa'

Laura Matamoros se ha sincerado sobre la enfermedad degenerativa y hereditaria que padece. La ganadora de 'Gran Hermano VIP' tiene glaucoma que le afecta ya a su ojo derecho en el que apenas tiene visión. Aunque la hermana de Diego y Anita Matamoros trata de llevar el tema lo mejor posible y convive con ello, está alerta por si avanza o se nota nuevos síntomas. Si no se controla o se ignoran sus riesgos puede derivar en secuelas importantes en la visión.

Lo que más ha llamado la atención del testimonio de Laura Matamoros al hablar de la enfermedad de glaucoma que padece es el miedo que ha sentido a la hora de conocer resultados y de recibir malas noticias. Antes de evaluar su situación y de tener un diagnóstico concreto porque en un principio llegaron a pensarse que podía padecer un "tumor cerebral" y todo eso le ha marcado a la hora de enfrentarse a su enfermedad hereditaria degenerativa.

Por algo se le conoce como 'el ladrón silencioso de la vista' o 'ceguera silenciosa' porque pueden pasar meses e incluso años sin notarse síntomas evidentes o una pérdida de vista preocupante. el glaucoma es la consecuencia de tener dañado el nervio óptico y una enfermedad que afecta a más de un 3% de la población, sobre todo a personas con antecedentes familiares. Esto hace que junto con la diabetes, sea la principal causa evitable de ceguera en España, según la Sociedad Española de Glaucoma (SEG).

Conforme el glaucoma daña las fibras del nervio óptico, pueden empezar a desarrollarse pequeños puntos ciegos. Son manchas que suelen aparecer en el lado o en la visión periférica, que se notan cuando ya se ha producido un daño importante en el nervio óptico.

En su caso al estar presente la enfermedad degenerativa en la familia, ella siempre ha sido consciente de que podía heredarla, pero uno de los datos más sorprendentes cuando se habla de glaucoma, tal como apuntan desde la SEG es que "la mitad de las personas que la sufren no lo saben". En su caso, la exconcursante de 'Supervivientes' tiene su diagnóstico, pero admite que debería revisarse más y no lo hace por "miedo a los resultados".

"Tengo dañado el nervio óptimo, por lo cual veo muy poquito de la mitad del ojo para abajo. Apenas tengo visión", Laura Matamoros

Si bien cualquier persona puede sufrir glaucoma, existen ciertos factores que pueden predisponer a padecerla. Según la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) tienen más papeletas las personas mayores de 50 años, el factor racial se está investigando (un estudio publicado en 'Translational Vision Science and Technology', de 2022, indica que se da en mayor número en personas negras) y aquellas que tienen antecedentes familiares como es el caso de Laura Matamoros.

Glaucoma: señales y riesgos hereditarios

Por ello centrándose en este último factor y que la enfermedad no da la cara de primeras es importante tener en cuenta los riesgos hereditarios y algunas señales a las que se deben prestar especial atención. Para aquellos que esta afección les es familiar tienen que saber que tendrán diez veces más probabilidades de sufrir esta enfermedad degenerativa. El conocer la historia de la familia es importante y acudir a revisiones periódicas.

Otras señales que pueden estar relacionadas y, pueden dar pistas a la hora de lograr un diagnóstico temprano son tener hipermetropía, presión arterial alta (hipertensión) o muy baja (hipotensión). La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) también incluye en esta lista la utilización de medicamentos corticosteroides durante largos plazos (se aumenta la tensión intraocular) y el tener una lesión o cirugía en el ojo.

Dentro de la discreción con la que aparece y se desarrolla, se debe prestar especial atención a síntomas como dolores de cabeza, presión en los ojos, baja visión o visión borrosa, náuseas, vómitos o ver luces de manera puntual, entre las formas más frecuentes de llamada de atención de esta enfermedad degenerativa.