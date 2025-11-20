Ana Carrillo 20 NOV 2025 - 19:16h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado acerca de su relación actual con Lucía Sánchez

Manuel González, sobre Sandra y Juanpi: “La veo con muchas ansias de protagonismo y con ganas de cámara”

Manuel González y Lucía Sánchez llegaron a la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' para que él le demostrase a ella que había cambiado después de haberle sido infiel, pero volvió a fallarle y le fue desleal con dos tentadoras, iniciando incluso un romance con Fiama Rodríguez. Un lustro después, la ganadora de 'GH DÚO' y el exparticipante de 'Pesadilla en El Paraíso' se han reconciliado y son amigos.

Ha sido el gaditano el que lo ha explicado en sus stories de Instagram cuando un seguidor le ha dicho que tiene vídeos suyos junto a la influencer en la estación de Atocha de Madrid, en Sevilla y en Cádiz. Ante esa información, ha querido aclarar que se han reconciliado y que, tras tantos años de discusiones en redes sociales y platós, ahora mantienen una "amistad sincera" y son compañeros de trabajo en 'El debate de las tentaciones', disponible en Mediaset Infinity cada viernes.

"Después de tantos años de distancias y encontronazos, la vida decidió hacer lo suyo: sanar. Hoy Lucía y yo trabajamos juntos, compartimos trayectos en Uber y viajes en tren, y entre risas, charlas y complicidades, descubrimos que el pasado ya no pesa. No hay reclamos ni historias pendientes, lo que alguna vez fue un laberinto, ahora es solo un recuerdo tranquilo", ha comentado Manuel, destapando así que comparte muchas horas de trayecto con su ex cuando vienen a Madrid desde Cádiz a trabajar en el debate conducido por Sandra Barneda y que no existen problemas entre ellos en esos momentos, sino que es todo cariño y respeto.

También ha querido aclarar que su relación "no va más allá de una amistad sincera, transparente" para que no haya especulaciones acerca de una segunda oportunidad en el terreno amoroso a raíz de que se haya hecho público que existen vídeos de ambos juntos en Madrid, Sevilla y Cádiz: "Ella tiene su vida, su camino, sus sueños y yo, desde el mío, solo puedo desearle lo mejor. Se lo merece. Porque la vida, cuando se encuentra con personas así, también sana, también enseña".

En las palabras con las que ha terminado sus aclaraciones, el amigo de Omar Sánchez ha subrayado que su vínculo es el de una amistad y que no existe la expectativa de ir un paso más allá: "Sin más pretensiones que el respeto y el cariño, la vida nos dio una segunda versión: la de una amistad bien hecha, sin nudos, sin expectativas, solo presente".