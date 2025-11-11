Lorena Romera 11 NOV 2025 - 15:58h.

La tentadora de 'La isla de las tentaciones' habla por primera vez de la infidelidad de Manuel antes de 'Supervivientes'

El ex de Lucía Sánchez toca fondo tras su ruptura con Gabriella Hahlingag

Compartir







Gabriella Hahlingag ha estallado y ha sacado a la luz una infidelidad de Manuel González que no había trascendido hasta ahora. La que fuera tentadora de 'La isla de las tentaciones' asegura que tiene las pruebas de este desliz del gaditano con una joven tras un bolo. Los cuernos habrían tenido lugar antes de que él pusiera rumbo a 'Supervivientes'.

La influencer ha hecho un directo a través de TikTok en el que ha hablado por primera vez de esta infidelidad de Manuel González, con quien rompió hace casi un mes. Una separación que, aunque parecía en buenos términos, no tardó en saltar por los aires con infinitos cruces de acusaciones que continúan a día de hoy.

Ahora ha sido Gabriella quien ha dado los detalles del desliz que habría tenido el ex de Lucía Sánchez justo antes de poner rumbo a 'Supervivientes'. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' en dos ocasiones, en la séptima edición como tentadora y en la octava como tentadora VIP, asegura que se enteró gracias a una desconocida que se puso en contacto con ella.

PUEDE INTERESARTE Gabriella explica qué ha pasado con el piso en el que vivía con Manuel tras su ruptura

"Esto me lo llevo callando mucho tiempo", asegura Gabriella Hahlingag, que se ha cansado y ha decidido sacar a la luz esta infidelidad de Manuel González. "Me llega una chavala y me avisa de que Manuel, estando conmigo, antes de irse a 'Supervivientes', hizo un bolo en tal sitio, con tal persona, y que se llevó a una chavala al hotel", relata en este directo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Según explica, decidió callárselo para protegerle. Algo que continuaba haciendo hasta día de hoy. Sin embargo, después de ver la actitud de su ex, la influencer ha decidido hablar por primera vez de esta situación a la que hizo frente en silencio. "Tengo muchas cosas de las que hablar, pero no quiero reventar a nadie. Dejadme en paz. Si me buscáis, me encontráis", advierte.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un live en el que la soltera de 'La isla de las tentaciones' hasta en dos ocasiones ha aclarado que esto no es ningún intento de "justificar sus cuernos" (en relación a la presunta infidelidad con el cantante JC Reyes mientras Manuel González estaba en 'Supervivientes' tras filtrarse un vídeo en el que se les ve muy juntos, de fiesta, tras un concierto. Hay quien, incluso, apuntan a un beso).

"No tengo nada que justificar porque yo no le he puesto los cuernos. Es más, me jode no haber sido su karma, porque si llego a saber todo esto le hubiese dejado en su momento, antes de que hubiese salido de 'Supervivientes'. Yo confiaba en él cuando iba a los bolos. Era mi novio y vivía conmigo", expresa Gabriella Hahlingag, contando por primera vez los detalles de esta presunta infidelidad de Manuel González.