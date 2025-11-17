Los colaboradores de 'La isla de las tentaciones', tras ver las imágenes de Sandra, Juanpi y Andrea, opinan sobre si realmente hay una atracción entre el tentador y la andaluza

“Si Claudia le dice ‘perrito, menea el rabito’, Gilbert la perdona”, los colaboradores de ‘La isla de las tentaciones’ opinan

Compartir







La primera hoguera de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' nos ha dejado el primer vídeo viral de la edición que ha sido protagonizado por Sandra, la novia de Juanpi que, tras ver cómo su novio estaba disfrutando en 'Villa Montaña' de las fiestas junto a sus tentadoras, se dedicó a propinar toda clase de insultos que dejaron a Sandra Barneda sin palabras: "¿Puede dejar de reírse de mí? ¡Eres un desgraciado! ¡Va a hablar así de mí y de mi familia! ¡De mi c*** te vas a reír cuando me vas disfrutando! ¡Es que, ¿qué hace? Tiene el corazón podrido!", dijo una exaltada Sandra ante una atónita presentadora que solo supo decir: "No sé por dónde empezar". Esta espontaneidad de la participante ha desatado las risas y comentarios en redes sociales donde los fans del reality se han dividido entre los que apoyan a la andaluza y los que se decantan por Juanpi.

¿Existe una química real entre el italiano Andrea y Sandra?

Antes de ver las imágenes de su novio, en los días previos, Sandra se ha dejado tentar por Andrea, el italiano con el que ha confesado que existe una atracción física más que evidente. Tras ver los vídeos de su novio, la de Cádiz ha hecho una advertencia: "Le voy a decir a Andrea que me ponga mirando para Italia en cuanto llegue a la villa", decía enfadada provocando las risas de sus compañeras.

Entre los colaboradores del debate: Manuel González, Lucía Sánchez, Arantxa Coca y Marta Peñate, hemos querido abrir el debate de si de verdad existe una atracción entre el italiano y la andaluza: "Está que cae hasta con el cámara, a mi novio le importó una porquería decirme 'adiós' cuando nos despedimos y eso demuestra mucho en un tío y yo también creo que pondría los cuernos a una persona que ni se despide de mí", ha dicho tajantemente Marta Peñate que ha cargado contra los dos concursantes.

Otro de los colaboradores que ha sido muy duro con sus palabras ha sido Manuel González que, tras ver el último programa, no entiende las críticas que ha recibido Juanpi: "Se ha dicho que Juanpi es golfo, yo creo totalmente lo contrario, aquí la golfa es ella", ha dicho antes de continuar su alegato dando sus motivos por los que está en contra de la concursante.

¿Por qué Claudia le ha sido infiel a Gilbert?

Claudia ha sido la primera en traspasar todos los límites besándose en el jacuzzi con su tentador, Gerard, lo que ha provocado - como hemos visto - la primera carrera por la playa de la edición protagonizada por Gilbert. Pero, ¿qué motivos ha tenido Claudia para dejarse llevar? Nuestros colaboradores han dado su opinión al respecto y han querido profundizar en si ven un futuro entre la mallorquina y su tentador o si esta se arrepentirá de haber sido infiel a su pareja.

¡Dale al play para ver en exclusiva y al completo las declaraciones de cada colaborador!