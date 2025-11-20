Rocío Molina 20 NOV 2025 - 08:03h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha mostrado la reacción de su hija al saber cuál es su regalo de su 11 cumpleaños

Noemí Salazar anuncia un inesperado cambio en su hija tras cumplir 11 años: "Está en esa edad rara"

Compartir







Noemí Salazar adora a su hija y pese a que Mimi le había pedido que este año no quería una fiesta infantil ni tanto despliegue para celebrar su 11 cumpleaños, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha vuelto a montar un fiestón. Sin una temática concreta, pero sí poniendo toda su confianza en Miriam, de 'Party Fiestas' que le ha ayudado con otras celebraciones con la decoración, la exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ha dejado en shock a su pequeña y ha compartido la emoción que ha sentido al descubrir la sorpresa que le han preparado y que no se esperaba.

La influencer de 33 años ha mostrado el álbum de fotos con la preciosa decoración que han escogido en esta ocasión para celebrar la fiesta de cumpleaños. Pese a que otros años, Noemí Salazar ha hecho un despliegue de medios sin precedentes con robots led, máquinas de humo y tartas de billetes, para celebrar otra vuelta al sol de su hija, este año ha sido diferente, pero no menos festejado. A partir de una deco en rosa y negro y muy "al estilo de Mimi", la exconcursante de 'GH VIP' y su marido Antón Suárez han posado junto a sus hijos en este escenario preparado minuciosamente.

Pensando que todo se resumía a esta fiesta que le han organizado, Noemí Salazar no se ha podido resistir a compartir la emoción de Mimi al descubrir la que es su auténtica sorpresa de cumpleaños. En shock se ha quedado la pequeña cuando su madre y todos los asistentes a la celebración han coreado a la vez el destino al que viajará junto a su familia próximamente.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Esta fue una de las sorpresas", ha comenzado diciendo la exconcursante de 'GH VIP' antes de decir bien en alto que este año van a viajar a Nueva York, un destino muy esperado por todos y, en concreto, para Mimi. La hija de Noemí Salazar se quedaba perpleja y abría mucho la boca en señal de impresión para a continuación romper a llorar y abrazarse a su madre, que estaba pletórica tras hacer el anuncio.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La que fuera integrante de 'Los Gipsy Kings' no ha llegado a articular palabra y lo que le ha salido ha sido lanzarse a los brazos de su madre, mientras todos felicitaban la ocurrencia de la empresaria por montar ese viaje en familia que recordarán todos ellos siempre.