Ana Carrillo 20 NOV 2025 - 20:32h.

La amiga de Alejandro Albalá y Froilán ha revelado el motivo por el que antes de desayunar come unas hojas de lechuga

Miri Pérez-Cabrero ha regresado de Honduras tras su participación en 'Supervivientes All Stars' con muchas ganas de retomar su rutina previa al concurso, en la que juega un papel destacado la alimentación porque trabaja como chef y en sus redes suele compartir recetas sanas y originales, que son las que ella misma se prepara en su día a día. En su regreso, les ha contado a sus seguidores que está cuidando mucho su alimentación porque no quiere sufrir el conocido como 'efecto rebote' y que en su plan entra comer hojas de lechuga al despertar.

"Sé que suena un poco raro, pero todo tiene un sentido", ha comentado la amiga de Anita Matamoros al contar que ha incorporado el hábito de comer lechuga antes de tomar su desayuno habitual porque ha decidido que en cada comida va a empezar tomando vegetales que le aporten fibra, después tomará algo de proteína, seguirá con las grasas buenas y terminará con un aporte de carbohidratos.

"Como en el desayuno no solía tomar vegetales, lo que estoy haciendo es: antes de desayunar me como unas cuantas hojas de lechuga y luego el resto", ha explicado la amiga de Alejandro Albalá y Froilán, que está convencida de que el orden en el que tome los alimentos importa y que le ha prometido a sus seguidores que les dará más detalles acerca de las decisiones que ha tomado respecto a su dieta confiando en no sufrir el 'efecto rebote' del que han hablado muchas veces los exconcursantes de 'Supervivientes'.

Ante su explicación, una seguidora le ha preguntado que dónde entra la fruta en el orden que se ha marcado y la tercera finalista de 'Supervivientes All Stars' ha revelado que las frutas cuentan como carbohidratos, en concreto, como carbohidratos simples porque "son azúcares que se absorben rápido como los de las frutas (fructosa y glucosa)".