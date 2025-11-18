Lorena Romera 18 NOV 2025 - 11:49h.

La finalista de 'Supervivientes All Stars' retoma su rutina en Madrid y anuncia, emocionada, una feliz noticia

Miri Pérez-Cabrero enseña las secuelas que sufre tras su paso por Honduras

Miri Pérez-Cabrero ha comunicado una feliz noticia que le emociona especialmente porque era algo que daba por perdido. Y más después de 'Supervivientes All Stars'. La influencer, actriz y chef ha compartido su ilusión a través de Instagram, donde ha compartido este inesperado giro de los acontecimientos con sus seguidores, a los que ha hecho partícipes de este emocionante momento. "Estoy muy contenta, me ha esperado", ha celebrado la de Barcelona, de 31 años.

Antes del verano, la que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes' dejaba atrás una parte muy importante de su vida. Consciente de que son meses que pasa en Ibiza, con su padre, la joven decidió abandonar su piso de Madrid. Una vivienda que a ella le había regalado grandes momentos, y por la que también había acaparado titulares.

Y es que el 'palomar' (como le bautizaron) de Miri Pérez-Cabrero, situado en pleno centro de Madrid, llamaba mucho la atención de todos. Su techo abohardillado y sus dimensiones no tardaron en convertirse en meme... Pero para ella era su nidito y el lugar donde encontraba la felicidad plena. Por eso, decirle adiós fue muy doloroso para ella. Ahora, la finalista de la última edición de 'Supervivientes All Stars' se ha llevado una grata sorpresa.

"Estoy muy contenta porque ya no soy nómada. He vuelto al palomar y ya puedo empezar con mi rutina; ir al gimnasio y volver a hacer mis vídeos y hacer mis stories por la noche...", ha celebrado con sus seguidores. Consciente de que hay muchos usuarios nuevos, que le han empezado a seguir a raíz de su reciente paso por Honduras, la catalana ha explicado la historia del 'palomar'.

"Resulta que ayer volví al palomar. Ya os contaré bien la historia porque sé que hay gente nueva por aquí. Pero, en resumen, el palomar es mi antiguo piso, en el que fui muy feliz, pero lo tuve que dejar antes de verano porque durante esos meses me voy a Ibiza y después me iba a 'Supervivientes'. Pero resulta que el palomar me ha esperado y he podido volver", ha señalado, muy emocionada.

Aunque Miri Pérez-Cabrero es consciente de que "la gente se ríe", a ella no le importa porque para ella "es increíble". "Yo soy muy feliz en el palomar. Es un sitio que, como veis, es un poco abohardillado... pero, a mí me gusta, yo soy feliz", declara la actriz, cocinera y creadora de contenido, que reconoce que todavía tiene "muchas cosas por hacer".

Y es que se ha plantado en Madrid con solo "una maleta de bikinis", la de 'Supervivientes All Stars'. Por eso, antes de ir a entrenar, lo primero que ha hecho ha sido "ir a comprar cosas" necesarias "para empezar la rutina superguachi".