Lorena Romera 17 NOV 2025 - 10:00h.

La finalista de 'Supervivientes All Stars' enseña las lesiones cutáneas tras su paso por Honduras

Miri Pérez-Cabrero aclara en qué punto está su relación con Alejandro Albalá y su vínculo con Froilán

Compartir







Miri Pérez-Cabrero ha enseñado las secuelas que sufre tras su paso por 'Supervivientes All Stars'. La actriz, cocinera e influencer ha compartido un vídeo a través de su perfil de Instagram en el que se sincera sobre los retos a los que hace frente tras pasar 56 días en Honduras. La creadora de contenido reconoce que a pesar de estas lesiones, se siente agradecida de haber vivido esta experiencia que ha resultado para ella transformadora.

"Estoy volviendo a la normalidad poco a poco", cuenta en este post la de Barcelona, de 31 años, que valora mucho haber recuperado su vida. Especialmente, el abrazo de sus amigos, una ducha caliente o dormir de nuevo en una cama. También pasar tiempo con sus padres, con los que hace unos días vivió un momento de lo más emotivo al disfrutar de una reunión familiar improvisada.

Y es que Miri Pérez-Cabrero ha decidido tomarse "unos días de descanso antes de volver al trabajo", aunque ya la hemos podido ver acudiendo a su primer evento, para el que ha "arriesgado" con un maquillaje con el que ha salido fuera de su zona de confort al apostar por un doble eye-liner. "En lugar de ir de niña buena, como voy siempre, hoy voy de egipcia", bromea la creadora de contenido, que ha acompañado este look con un vestido cut out en la zona del vientre y la espalda baja.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero la actriz y chef también se está recuperando de las secuelas que arrastra de 'Supervivientes All Stars'. En esta publicación en la que se pone al día con sus seguidores, la catalana ha enseñado las profundas heridas que trae de Honduras. Además de las rozaduras en los dedos del pie, Miri Pérez-Cabrero ha mostrado una lesión en la piel, de gran tamaño, en la zona del gemelo, escamada e irritada, de color roja-violácea, con una costra que empieza a amarillear.

Por otro lado, la que fuera finalista del reality reconoce que también está intentando coger fuerzas. "He perdido mucho peso y eso hace que el cuerpo se resienta y que el metabolismo se vuelta loco", expresa. Luego hay otras cosas como ponerse al día con los mensajes que ha estado recibiendo durante los más de 50 días que ha estado incomunicada.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Voy contestando poco a poco a mensajes, sin sentirme presionada. Pero, sobre todo, estoy dando las gracias cada día por todo lo que he aprendido y por la gente que me ha acompañado en cada paso. Porque sobrevivir fue una locura, pero lo más difícil y lo más bonito está siendo volver a ser yo", ha expresado Miri Pérez-Cabrero, que ha regresado de 'Supervivientes All Stars' completamente renovada.