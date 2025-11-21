Celia Molina 21 NOV 2025 - 13:42h.

Felipe González ha acudido al honorable acto con su mujer, Mar García Vaquero, con quien contrajo matrimonio en el año 2012

El rey Felipe emociona a la reina Sofía al entregarle el Toisón de Oro: "Ha apoyado con convicción al rey Juan Carlos, mi padre"

El Palacio Real ha sido el escenario elegido por el Rey Felipe VI para conmemorar este viernes 21 de noviembre el 50º aniversario de la restauración de la monarquía tras la dictadura franquista. El monarca ha entregado la máxima condecoración de la Corona española, el Toisón de Oro, a la Reina Sofía por sus décadas de entrega y lealtad a nuestro país; al expresidente del Gobierno Felipe González; y a los padres vivos de la Constitución Española Miquel Roca i Junyent y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

En su discurso, el expresidente socialista del Gobierno, ha hecho un repaso por todas aquellas figuras institucionales que hicieron posible que España, con cuarenta largos años de dictadura a la espalda, iniciara su transición a la democracia; un proceso que, como bien ha apuntado el rey Felipe VI, si bien siempre pudo mejorarse, sentó las bases para que ahora, todos los ciudadanos españoles, puedan vivir en libertad. Felipe ha recordado, nombre por nombre, a todos los protagonistas de aquél histórico acuerdo, incluyendo al Rey Juan Carlos I, gran ausente de la ceremonia:

Mar, entre las 100 mujeres más ricas de España

"¿Cabe mayor honor, como político, que tus ciudadanos te reconozcan como padre de la Constitución que ha proporcionado a tu país el mayor grado de libertad, paz y progreso de la historia moderna de España? Algunos me han oído decir que, con el paso de los años, la vida se llena de ausencias. Por eso, creo interpretar fielmente el espíritu de este acto, evocando en la memoria a los otros padres de la Constitución: Cisneros, Fraga, Peces Barba, Pérez Llorca,... Es imposible evaluar cuánto debe este proceso a la presidencia de Adolfo Suárez, o a Carillo, o al Rey Juan Carlos quien, incluso antes del pacto constitucional, renunció a cualquier forma del ejercicio absolutista de la jefatura del estado", ha dicho, frente a un público en el que se encontraba su actual mujer, Mar García Vaquero.

Tras separarse de su primera esposa, Carmen Romero, González comenzó una relación con esta exitosa empresaria, de 65 años de edad, con quien contrajo matrimonio en el año 2012. Licenciada en Ciencias Económicas, en el 2023 accedió a la lista de las 100 mujeres más ricas de España, con un patrimonio que, hace dos años, ascendía a 390 millones de euros, gracias a la producción de varias empresas familiares (que no tienen nada que ver con la conocida marca de quesos con un nombre similar al suyo).

Aunque ella, siempre discreta (tanto como se ha mantenido en el acto constitucional de la entrega del Toisón) huye de la prensa rosa y de los medios de comunicación, sus dos hermanas, Begoña y Carmen García Vaquero, siempre han estado ligadas al papel cuché. La primera, por estar casada con Pedro Trapote —empresario y dueño de las discotecas Joy Slava y Pachá- y la segunda, por ser la mujer del empresario mexicano Emilio Caballero.

La vida privada de Mar también saltó a las portadas de la revista al comenzar su relación con Felipe González, a quien ya conoció cuando su anterior matrimonio estaba roto. Aún así, ella siempre ha preferido mantenerse alejada de los focos y acompañar discretamente a su marido.