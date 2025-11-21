Carlos Miranda 21 NOV 2025 - 11:34h.

La reina Sofía ha sido reconocida con el Toisón de Oro en el acto por los 50 años de la monarquía española

El rey Felipe VI hace balance de los 50 años de la monarquía, en directo: "La Transición no fue perfecta"

Compartir







Este 21 de noviembre era un día grande para la monarquía española. Y también para la reina Sofía. Un día antes de que se cumplan 50 años de la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, el Palacio Real ha albergado un acto solemne que ha servido para hacer un doble homenaje. Y más allá de los discursos, especialmente el del rey Felipe VI, lo no verbal también ha cobrado un significado especial.

La reina Letizia, consciente del impacto mediático que provocan sus estilismos, ha rescatado un conjunto de dos piezas que firma Carolina Herrera en color rosa empolvado, con mangas abullonadas y falda lápiz, que hacía conjunto con el look escogido por su suegra, gran protagonista de la jornada. La reina Sofía, reconocida con el Toisón de Oro, también apostaba por el mismo tono. Y en la foto de familia, su fusión en clave de moda ha

El Toisón de Oro, el mayor reconocimiento tras medio siglo dedicada a la corona

Este gran collar de oro que el rey Felipe VI ha otorgado a su madre tiene un significado especial. Compuesto de eslabones dobles en forma de B y pendido de un carnero de oro, el Toisón de Oro es un reconocimiento que solo puedo otorgar el monarca a nivel personal y que se siente como un agradecimiento a medio siglo de dedicación a la corona.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así lo expresó el Jefe de Estado cuando se hizo pública su decisión. "Queriendo dar testimonio de Mi Real aprecio a Su Majestad la Reina Doña Sofía y reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona, Oído el Consejo de Ministros, Vengo en conceder a mi madre, Su Majestad la Reina Doña Sofía, el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro", reflejó en unas palabras que fueron publicadas en el BOE.

Más allá de la historia que hay detrás de este collar, la exclusividad es otro factor que lo hace único. Recordemos que solo las reinas Isabel II de Inglaterra, Margarita II de Dinamarca y Beatriz de los Países Bajos fueron reconocidas con el Toisón de Oro. También su nieta, la princesa Leonor, que junto a su hermana la infanta Sofía ha querido estar presente en este importante acto para su abuela.