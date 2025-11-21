Violeta Crespo anuncia sus planes de comprar una casa junto a Edi en Madrid

Natalia Sette 21 NOV 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' habla abiertamente sobre comparse una casa con Edi Insua en Madrid

Violeta Crespo habla de su experiencia conviviendo con influencers como Melyssa Pinto, Susana Bicho o Dulceida

Compartir







Violeta Crespo vuelve al plató de ‘En todas las salsas' con la naturalidad y sinceridad que la caracterizan, dispuesta a abrirse una vez más y hablar de su vida personal. Tras aclarar si se le han ido ya los fuertes dolores de cabeza que tenía, la exconcursante de ‘Gran Hermano' aprovecha su visita para contar todos sus planes de futuro con Edi Insua, entre ellos, comprar una casa con él.

Mirando atrás, Violeta reconoce que su paso por ‘Gran Hermano 19’ fue un antes y un después. “Me ha cambiado mucho, personalmente también”, asegura. La influencer admite que su entrada al reality ha sido la experiencia que más le ha aportado madurez. “Entré siendo una niña y salí mucho más mujer”, admite honesta. Esa madurez le ha ayudado a afrontar su relación con Edi Insua desde un lugar de confianza y compromiso y aunque pasen malas épocas, tiene claro que es el hombre de su vida.

PUEDE INTERESARTE Edi Insua desvela su mayor miedo en su relación con Violeta Crespo y ella reacciona

Tanto es así que la influencer no puede esperar para dar un paso muy importante en su vida: comprarse una casa en pareja. “Quiero comprarme un piso en Madrid con él”, confiesa muy ilusionada. Aunque ella misma admite que a pesar de tener una relación a distancia se ven muchísimo, cuando están juntos en Madrid se quedan en casa de sus padres y parece que la influencer está dispuesta a cambiarlo.

Programa completo: Violeta Crespo habla de su boda con Edi Insua

El tema de la vivienda no es el único proyecto que la pareja tiene sobre la mesa. Violeta vuelve a hablar con detalle de su boda soñada con Edi, una celebración que imagina en la playa, rodeada de sus seres queridos y con un look muy fiel a su estilo. La influencer ya adelantó que si o si irá con un vestido ajustado, con escote y con un clean look, algo que la caracteriza enormemente.

Violeta Crespo llega al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a contestar a todas las preguntas de los colaboradores. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ opina de todas las polémicas que han surgido estas últimas semanas y actualiza todo sobre su vida personal y laboral. Además de contar sus planes de comprarse una casa, la toledana cuenta cómo ha sido su experiencia conviviendo con otras influencers en la 'Casa IN' y actualiza su estado de salud ¡No te pierdas nada haciendo click en el video!