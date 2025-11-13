Lidia González 13 NOV 2025 - 09:00h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ piensa que no está a la altura de una mujer como Violeta Crespo

Edi Insua se sienta frente a las cámaras de mtmad junto a su novia para hacer una revelación muy impactante sobre su relación. Después de explicar el motivo de su distanciamiento con la madrileña, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ confiesa, por primera vez, que se siente insuficiente para Violeta Crespo. Más sincero que nunca, el gallego se abre en canal para explicar cómo se siente respecto a su pareja y ella no duda en decirle lo que piensa. ¡No te pierdas todo lo que han dicho en Mediaset Infinity!

Aunque la relación de la madrileña y el gallego surgió entre un cúmulo de dudas y muchas personas de su alrededor no apostaron por ellos, un año después se mantienen más fuertes que nunca. Esta desconfianza apuntaba especialmente al influencer, quien no terminaba de mostrarse firme con sus sentimientos por Violeta. Sin embargo, parece que las tornas han cambiado y el creador de contenido habla sin tapujos sobre sus miedos y su sensación de no ser suficiente para la de Toledo: “No me veo a la par”.

A pesar de que pueda parecer una persona segura de sí misma, Edi ha demostrado en numerosas ocasiones que siente algunas inseguridades en su relación, especialmente al tener que permanecer separados. Aunque la exconcursante de ‘Gran Hermano’ no deja de repetirle lo enamorada que está de él, el creador de contenido siente que no está a la altura de una mujer como ella. “Te tengo en un pedestal, te veo como una diosa”, asegura el influencer al explicar los motivos por los que tiene esta sensación “con frecuencia”.

La reacción de Violeta Crespo a las duras palabras de Edi Insua

Edi Insua nunca ha tenido ningún reparo en mostrar su vulnerabilidad frente a las cámaras, pero en esta ocasión, ha dado un paso más. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ le ha abierto su corazón a su pareja y Violeta Crespo ha reaccionado a las duras palabras del gallego. Sin ningún tipo de reparo y más clara que nunca, la madrileña contesta y explica cómo se siente al escucharlo.

Violeta Crespo y Edi Insua se sientan, una vez más, para sincerarse con sus seguidores a través de su canal de mtmad, ‘#Violedi’, disponible en Mediaset Infinity. El creador de contenido ha admitido que se siente inferior a su pareja más frecuentemente de lo que parece y la influencer ha respondido al escucharlo. Ahora que han empezado a dar nuevos pasos en su relación, y con ello se están enfrentando a nuevos retos, la pareja explica en qué punto se encuentra. ¡No te pierdas nada de lo que han dicho!