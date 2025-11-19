Natalia Sette 19 NOV 2025 - 11:09h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' comparte con sus seguidore si tiene ya un diágnostico para sus fuertes dolores de cabeza

Violeta Crespo desvela cuál es su mayor obsesión

Compartir







Violeta Crespo visita el plató de ‘En todas las salsas’ para compartir con sus seguidores cómo se encuentra de sus fuertes dolores de cabeza tras haberse realizado un TAC. Después de desvelar todos los detalles de su boda con Edi Insua, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ se pone seria para actualizar su estado de salud tras acudir al médico de urgencia ¡No te pierdas su diagnóstico en Mediaset Infinity!

La influencer lleva meses padeciendo fuertes dolores de cabeza que la han imposibilitado en ocasiones de seguir su vida con normalidad. “Estoy con dolores de cabeza”, le explica a los colaboradores de ‘En todas las salsas’. “Aquí, siempre aquí”, cuenta señalándose la parte de la frente. Violeta desvela que tuvo que acudir al médico de urgencia porque necesitaba encontrar una solución cuánto antes.

“Me hicieron un TAC”, admite la exconcursante de ‘Gran Hermano’. Violeta confiesa si realizarse esta prueba le dio un diagnóstico o sigue en busca de lo que le pasa realmente. Además, aclara que todavía no ha acabado de hacer visitas al médico. “Mañana voy a hacerme análisis”, anuncia. Pedro Jota, colaborador del videopodcast, intenta quitarle hierro al asunto gastándole una broma. “A ver si va a ser el ‘clean look’”, le dice con una sonrisa en la cara.

Programa completo: Violeta Crespo aclara si los dolores de cabeza podrían ser por estar embarazada

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo y Edi Insua no se ponen de acuerdo con su fecha de aniversario

Chema Martínez, otro de los colaboradores, tiene una hipótesis que comparte con Violeta. “¿Embarazada no estás, no?”, le pregunta Chema. A Violeta le brota una sonrisa de la cara y niega con la cabeza. “Ni estoy, ni quiero”, asegura la influencer. Todos se quedan flipando con la respuesta tan contundente de la toledana. “Tiene mucha carrera que hacer ella aún”, sale en su defensa Vai Between my clothes.

Violeta Crespo llega al plató de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de hablar. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ opina de todas las polémicas que han surgido estas últimas semanas y contesta a las preguntas más salseantes de los colaboradores. Además de actualizar su estado de salud, da los detalles de su boda con Edi y se pronuncia sobre el supuesto tonteo de su novio con Adara Molinero ¡No te pierdas nada haciendo click en el video!