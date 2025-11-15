Lidia González 15 NOV 2025 - 09:30h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ confiesa que está intentando trabajar en este gran temor que siente en su relación

Violeta Crespo y Edi Insua hacen "terapia de pareja" con una sorprendente dinámica

Edi Insua lleva una temporada atravesando una complicada crisis personal que, inevitablemente, afecta de alguna manera a su relación con Violeta Crespo. Después de confesar que se siente insuficiente para su pareja, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ desvela cuál es su mayor miedo en su noviazgo. El creador de contenido ha decidido ser más sincero que nunca, a pesar de lo que puedan pensar, y se ha desahogado frente a las cámaras; sin embargo, esto ha impactado a la madrileña y ha reaccionado. ¡No te pierdas lo que ha dicho en Mediaset Infinity!

No es la primera vez que el gallego se abre para hablar sobre este tema, ya que es algo que nunca ha tratado de esconder. El influencer ha hablado de ello hasta tal punto que ha protagonizado algún que otro enfrentamiento con su pareja por este motivo. El creador de contenido, que ha aclarado el motivo de su distanciamiento, asegura que está trabajando este gran temor con un profesional: “Si alguien piensa que yo disfruto pensando que me va a dejar, está muy equivocado”.

A pesar de todo, para Violeta cada vez es más complicado sobrellevar este pensamiento intrusivo de su pareja y se sincera sobre cómo le afecta que el gallego esté dándole vueltas continuamente: “Me crea una inestabilidad emocional…”. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha puesto muy seria con su pareja y le ha explicado que esta conversación siempre la deja mal.

Edi Insua asegura que está más enamorado que Violeta Crespo

En su afán por querer explicarle a todos sus seguidores cómo se siente sobre su relación y los grandes temores que tiene, el gallego asegura que está más enamorado que Violeta Crespo. Aunque es consciente de que su novia tiene unos fuertes sentimientos por él, lo cierto es que no puede evitar tenerla “en un pedestal” y que, a pesar de que lo está trabajando, sufre mucho al pensar que se puede acabar.

A pesar de que, cuando comenzó su relación, todo el mundo ponía en duda los sentimientos de Edi Insua por Violeta Crespo, un año después su noviazgo está más fuerte que nunca. Incluso él mismo se mostraba inseguro por comenzar un romance con la madrileña; sin embargo, ahora parece que la situación ha cambiado por completo y no puede estar más enamorado de ella. El creador de contenido se abre en canal y se declara como nunca a su novia. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!