Violeta Crespo siempre ha sido muy transparente con todos sus seguidores y en su visita a ‘En todas las salsas’ no iba a ser menos. La exconcursante de ‘Gran Hermano' llega no solo para sincerarse sobre su vida personal, como los planes de boda con Edi Insua , sino también para contar cómo va su carrera profesional como chica reality y creadora de contenido. Violeta habla de su experiencia conviviendo con varias influencers como Melyssa Pinto, Susana Bicho o Dulceida.

Al salir de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, la influencer tuvo una crisis personal por no saber si dedicar toda su energía a la televisión, a las redes sociales, o por el contrario seguir con su sueño de ser policía. Sus dudas poco a poco se fueron disipando cuando la agencia de representación de Dulceida la contrató. “Está representada por ‘Queen Dulceida’, es tu jefa”, comienza diciendo Pedro Jota.

Desde entonces, la influencer ha estado representada por la agencia en todos los temas relacionados con la creación de contenido y ha convivido con varias influencers en la ‘Casa IN’. “Estoy súper contenta con ellos”, asegura Violeta. Los colaboradores quieren saber cómo es su trato con influencers como Melyssa, Susana o la propia Dulceida. “Me han aceptado tal y como soy”, aclara desde el prinicpio. Después, va una por una opinando sobre qué le parecen. “Con Melyssa muy bien, es una súper dulce y encantadora”, dice de la novia de Mario Casas.

Siempre ha habido un eterno debate referente a si las chicas que se hacen conocidas a través de realities de televisión pueden llegar a ser influencers. Está el ejemplo de Melyssa o Susana Bicho, que son más creadoras de contenido que ‘chicas realities’. Sin embargo, hay otras a las que siempre se las relaciona más con la televisión a pesar de llevar años alejada de ella. “Me pueden ayudar a limpiar mi imagen”, dice Violeta al respecto.

Aunque considera que ella ha tenido “una imagen muy blanca” durante su participación en ‘Gran Hermano’, necesita ayuda para meterse de lleno en las redes sociales. Aún así, la toledana considera que se pueden ser las dos cosas a la vez y que si la llamaran de un reality como ‘Supervivientes’ no diría que no.

Violeta Crespo llega al plató de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de hablar. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ opina de todas las polémicas que han surgido estas últimas semanas y contesta a las preguntas más salseantes de los colaboradores. Además de contar cómo ha sido su experiencia con otras influencers, la toledana actualiza su estado de salud y da todos los detalles de su boda con Edi ¡No te pierdas nada haciendo click en el video!