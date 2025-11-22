Así es la trayectoria profesional de Gorka Márquez, jurado de 'Bailando con las estrellas'

Gorka Márquez, jurado de 'Bailando con las estrellas', saltó a la fama en el programa británico 'Strictly Come Dancing'

El lado más personal de Gemma Atkinson, la novia de Gorka Márquez, jurado de 'Bailando con las estrellas'

MadridBailarín profesional de salón y coreógrafo, esas son solo algunas de las cosas a las que se dedica Gorka Márquez, actual jurado de 'Bailando con las estrellas'. Amante del baile desde muy pequeño tenía claro que lo suyo estaba vinculado a la música y el movimiento corporal. Conocemos su faceta profesional más desconocida.

Bailarín y coreógrafo

Con tan solo 12 años, Gorka Márquez, jurado de 'Bailando con las estrellas', empezaba a dar sus primeros pasos en el mundo del baile latino- deportivos. Durante toda su adolescencia participó y triunfó en competiciones nacionales e internacionales en ambas modalidades, algo que requería de mucho entrenamiento, mentalidad competitiva y talento artístico.

En 2014 se incorporó a la gira mundial de 'Burn the Floor', una compañía de danza en directo que recorre teatros y escenarios internacionales como bailarín profesional. Esto supuso un antes y un después en su carrera, permitiéndoles ampliar su visibilidad y pulir cualidades como bailarín, coreógrafo y artista.

Su gran salto a la fama llega en 2016, cuando se incorpora al famoso programa británico de la BBC 'StrictlyCome Dancing' durante varias temporadas. Desde entonces el bilbaíno se ha consolidado como uno de los profesionales más destacados del panorama internacional.

Mientras muchos bailarines se quedan en el programa televisivo, Gorka Márquez ha desarrollado también una faceta de espectáculo itinerante, giras y producción de shows de alto nivel. Recientemente ha terminado la gira de su último espectáculo internacional 'Speakeasy'.

Emprendedor y amante del deporte

Más allá del baile, Gorka Márquez es un gran apasionado del deporte, el entrenamiento físico y el bienestar corporal. Por su trabajo de bailarín internacional, tiene que mantener la movilidad, flexibilidad, fuerza, resistencia y recuperación de su cuerpo, lo que le ha llevado a colaborar con la app 'Pliability' como embajador haciendo sesiones de estiramientos.

La app aprovecha sus capacidades y permite que el influencer comparta contenido, entrene con su comunidad y ofrezca rutinas de estiramiento y movilidad. El bailarín ha sabido integrar su formación y experiencia corporal como bailarín de alto nivel, su pasión por el deporte, el movimiento, la salud y la movilidad, y sus capacidades de marca personal y negocio digital parar ayudar a los demás y generar contenido.

Influencer de estilo de vida

A través de sus redes sociales y colaboraciones de marca, Gorka Márquez, ha consolidado un perfil público amplio sobre fitness, lifestyle, familia, danza, bienestar. Toda una marca personal que además comparte con su pareja Gemma Atkinson, añadiendo un factor emocional extra a sus miles de seguidores.

Junto a su pareja, también ha apostado por un podcast: 'Lost in Translation', comparten su vida de pareja, las diferencias culturales, la vida familiar, el manejo de una agenda mediática, viajes, niños, etc. Uno de sus proyectos más personales, pues les ayuda a acercarse a su audiencia de forma más íntima, auténtica y cercana, mostrando una faceta personal y de entretenimiento.

Gorka Márquez ha construido una carrera que integra arte, deporte, tecnología, medios y marca personal.