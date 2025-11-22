Antía Troncoso 22 NOV 2025 - 02:49h.

La hija de Isabel Pantoja contesta al perdón de su hermano Kiko Rivera y le dedica unas palabras: "Necesito saber que es de verdad"

Isa Pantoja se rompe al escuchar la versión de Kiko Rivera sobre su noche más terrorífica en Cantora: "Me duele mucho"

En el programa número 100 de '¡De viernes!', Isa Pantoja se sienta en el plató para dar respuesta a todas las declaraciones de el 'Scoop' y la entrevista de su hermano Kiko Rivera. La hija de la tonadillera se abre en canal al volver a recordar algunos de los episodios más duros de su infancia y adolescencia como miembro del clan Pantoja. Además, tras ver las imágenes de Kiko arrepentido y pidiéndole disculpas por varias de las actitudes reprochables que tuvo con ella en el pasado, Isa responde. ¿Acepta su perdón?

La semana pasada, Kiko Rivera regresaba a la televisión, lo hacia para el programa de Bea Archidona y Santi Acosta y en pleno foco mediático tras su reciente ruptura sentimental con Irene Rosales. Durante su entrevista, el dj abordó muchos temas acerca de su familia y los numerosos conflictos y polémicas que ha tenido con ellos. En especial, el cantante hablaba sobre su hermana y, totalmente arrepentido, le pedía perdón después de confirmar el durísimo relato de la noche más traumática de Isa Pi en Cantora. Ahora, la hija de Isabel Pantoja reacciona a las palabras de su hermano.

“Verle así para mi es… si no lo veo no lo creo. Me impresiona mucho verlo tan frágil tan solo tan así. En ese aspecto sobre ese episodio de la maguera si le creo y quiero creérmelo, quiero pensar que después de tanto tiempo ha cambiado. Nunca vamos a ser los mismos que éramos. Lo que yo permitía antes ahora no lo permito. Hay cosas que no puedo pasar por alto... No tengo confianza en él. Me encantaría abrazarle, pero no me fío", explicaba Isa Pantoja tras ver las imágenes de su hermano emocionado al admitir el episodio del manguerazo.

Las emotivas palabras de Isa Pantoja sobre Kiko Rivera

Asimismo, los colaboradores pedían a la invitada de la noche que se dirigiese a cámara para enviar un mensaje a su hermano y esta le dedicaba unas emotivas palabras: "En el fondo le quiero. Siempre le he justificado y sé que ha tenido sus momentos duros. Se ha criado en esa familia pero, yo no soy así y estaba la posibilidad de que él tampoco lo fuese. Aun así, le tengo muy presente en mis fiestas de navidad".

Sin embargo, ante la posibilidad de aceptar ya sus disculpas aseguraba no sentirse preparada y que por una vez iba a tomar las riendas de su vida y a priorizar su felicidad: "Siempre me he creído que estoy en deuda con ellos aunque me digáis que no, pero…. ¿dónde estaría yo si no fuese por ellos? Pero, por una vez me lo voy a creer, necesito ver que es de verdad y necesito mi tiempo. Le quiero y le quiero perdonar, pero no estoy preparada. Por una vez no me siento en deuda", sentenciaba Isa Pantoja.