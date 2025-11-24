Kike Calleja ha contado en 'Vamos a ver' las reacciones de Kiko Rivera e Isabel Pantoja a la entrevista de Isa Pi en 'De viernes'

Isa Pantoja confiesa si Irene Rosales ha sido un lastre en su relación con Kiko Rivera: "No ha ayudado"

Compartir







Tras las disculpas de su hermano Kiko Rivera, Isa Pantoja reaparecía el pasado viernes en 'Mediaset' para hablar de cuál es la relación actual que mantiene actualmente tanto con su madre, la cantante Isabel Pantoja, como con su hermana.

La hija de Isabel Pantoja protagonizó una de sus entrevistas más duras, en la que no pudo evitar romper a llorar al hablar del episodio de la manguera

Este lunes 24 de noviembre, 'Vamos a ver' ha contado lo que estaban haciendo Isabel Pantoja y Kiko Rivera durante la entrevista de Isa Pi. Además, nuestro colaborador Kike Calleja ha desvelado las reacciones de ambos miembros de la familia.

Adriana Dorronsoro ha contado cómo y con quién vio Kiko Rivera el programa '¡De viernes!' protagonizado por su hermana: "Estaba muy bien acompañado con un cachorrito de pastor alemán que se han unido a su familia", ha desvelado.

Kike Calleja, tras la entrevista de Isa Pi: "Kiko se esperaba otra cosa y que no está de acuerdo con gran parte de lo que contó su hermana"

Además, Kike Calleja ah asegurado que "Kiko se esperaba otra cosa y que no está de acuerdo con gran parte de lo que contó su hermana"

El colaborador también ha dado más datos sobre la que podría ser la nueva ilusión de Kiko Rivera: "Es una chica policía, morena que llevan u mes conociéndose. Dice que se siente libre y tranquilo porque puede hablar de todo con ella, algo que con Irene no podía hacer".

Sobre qué hacía Isabel Pantoja durante la entrevista de su hija Isa Pi, Calleja ha contado: "No la vio y se fue a cenar con Agustín Patoja al restaurante de un amigo suyo para celebrar una nueva fecha de su gira americana que será en Nueva York. No quiere saber nada de ellos y considera que ninguno de sus hijos tiene vergüenza. Dice que si reniegan de su apellido, que renieguen de verdad", ha asegurado.