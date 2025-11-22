Tania Alonso, de Remco, señala que Leonor "seguramente vaya a emprender estudios de derecho y economía"

La familia real se ha reunido este sábado, 22 de noviembre, en el Palacio de El Pardo para conmemorar los 50 años de monarquía en España tras la proclamación del rey Juan Carlos, quien ha abandonado el recinto nada más finalizar el almuerzo privado e íntimo.

El encuentro también ha servido para celebrar la concesión este viernes, en el Palacio Real, del Toisón de Oro a la reina Sofía, una distinción con la que su hijo, Felipe VI, ha querido reconocer la dedicación y el compromiso de su madre con nuestro país.

No obstante, si alguien de los integrantes de la casa real hoy en día acapara la atención y la mayoría de las miradas de los ciudadanos esa es la princesa de Asturias, que cumplió 20 años el pasado 31 de octubre.

Cristina Barreiro: Leonor "conecta por su sonrisa"

Según un sondeo del diario El Mundo, un 75% de los menores de 30 años están entusiasmados con Leonor, a quien ven como una buena futura monarca. Sin duda, podemos hablar de que la heredera al trono ha desatado la 'Leonormanía', un fenómeno social que traspasa nuestras fronteras.

Cristina Barreiro, profesora de historia de la Universidad San Pablo CEU, asegura que la hija mayor de los reyes "conecta por su sonrisa, conecta por su afabilidad y también por su naturalidad", pese a la presión de estar siempre en el foco.

"Siempre se juzga cómo visten, si llevan un peinado o no adecuado, cuando lo que tenemos que ver es la formación", dice Barreiro. Dedicada ahora a la militar, luego vendrán los estudios universitarios.

Tania Alonso, de la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas (Remco), afirma que "seguramente vaya a emprender estudios de derecho y economía. España es un país que siempre se dejan guiar mucho más por las funciones del deber. No les dejan por vocación elegir cualquier cosa".

Por delante tiene retos como princesa. Y más adelante, en su reinado, añade Alonso, "continuar este ejercicio de legitimidad diario que ya ha empezado su padre". Un trabajo sin pausa para la primera futura monarca de España en 150 años.