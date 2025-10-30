Un informe elaborado por la asociación Concordia Real Española y la consultora Enigmia analiza el papel de la heredera al trono a punto de cumplir 20 años

La princesa Leonor, a examen fuera de España: los cinco calificativos con los que la define la prensa extranjera

Leonor de Borbón cumple este viernes 31 de octubre 20 años. La princesa llega a esta fecha inmersa en su última etapa de formación militar y con una presencia institucional cada vez más destacada, como ya quedó reflejado en los Premios Princesa de Asturias 2025.

Su papel como heredera al trono español ha evolucionado notablemente en los últimos años, pasando de ser una figura simbólica como hija de los reyes Felipe y Letizia a una joven preparada, disciplinada y cercana que representa el futuro de la monarquía. Esa transformación ha sido analizada al detalle con motivo de su vigésimo cumpleaños.

Su reputación

Según el informe 'La proyección institucional de la Princesa Leonor (2023–2025)', elaborado por la asociación Concordia Real Española junto con la consultora Enigmia, Leonor mantiene un índice medio de reputación de 7 sobre 10 y una cobertura mediática positiva o neutra del 98%, con una audiencia potencial que supera los 1,6 billones de impactos.

El estudio, que analiza la evolución de su imagen desde su jura de la Constitución en octubre de 2023 hasta octubre de 2025, concluye que la princesa proyecta una reputación "ascendente y sostenida", caracterizada por la "responsabilidad, el compromiso y la cercanía". En este sentido, la percepción pública de la princesa también ha mejorado.

A su vez, la próxima reina de España ha ganado protagonismo en el ámbito institucional. Durante los últimos meses ha participado en varios actos públicos en solitario, consolidando su figura ante la ciudadanía.

Su viaje por nueve países en el marco de su formación militar en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, su presencia en los Premios Princesa de Asturias, en visitas autonómicas y en representaciones oficiales ha permitido observar una evolución en su papel, cada vez más activo y cercano.

Lo que la hace única respecto a las otras herederas europeas

Este recorrido militar comenzó en 2023 en la Academia General Militar de Zaragoza, continuó en la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra, con su embarque en Elcano, y concluirá con su formación aeronáutica en 2026.

Se trata de un itinerario único entre las herederas europeas y que la diferencia de ellas. Ninguna otra princesa de su generación -ni Amalia de los Países Bajos, ni Elisabeth de Bélgica, ni Ingrid Alexandra de Noruega- ha seguido una formación militar integral y que combina funciones institucionales con formación castrense y diplomática.

El análisis concluye que Leonor representa la renovación de la monarquía, "conectando con los valores de las nuevas generaciones sin perder el sentido de continuidad institucional que encarna la Corona".

El propio rey Felipe VI, en la última ceremonia de entrega de los premios, subrayó que le corresponde "ceder espacio" a su hija como heredera de la Corona, destacando su madurez, sensibilidad y sentido del deber.

Todo ello representa el compromiso de la futura jefa del Estado con las Fuerzas Armadas y con la tradición constitucional que asocia la monarquía al servicio público.

Su imagen y evolución

Su imagen, cuidadosamente construida, transmite autenticidad y sentido de deber, elementos clave para el futuro de una institución que busca fortalecer su legitimidad y su conexión con la sociedad.

De este modo, a sus casi 20 años, la princesa de Asturias representa tanto continuidad como evolución. Su formación militar, su participación institucional y su buena valoración pública apuntan a una heredera que asume su destino con naturalidad y firmeza.

La etapa en la que se encuentra ahora en la Academia de San Javier y que culminará en 2026 con la finalización de su instrucción castrense marcará un nuevo capítulo en su preparación, en el que deberá conjugar su papel de servidora del Estado con la modernización de una monarquía que, en buena medida, deposita en ella su futuro.