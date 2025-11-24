Ana Carrillo 24 NOV 2025 - 20:26h.

Nieves Tristán ha explicado que tiene una buena relación con su compañera pese a las publicaciones que circulan en TikTok

Por TikTok circulan publicaciones en las que supuestamente Claudia Chacón critica a Nieves Tristán, pero lo cierto es que esos posts no han sido creados por la novia de Gilbert. Se trata de una suplantación de identidad a la participante de 'La isla de las tentaciones 9' que ha conseguido generar un rumor completamente falso que sus dos protagonistas han querido desmentir en sus redes sociales oficiales.

La primera en pronunciarse sobre el tema ha sido la almeriense, que ha desmentido tener una mala relación con su compañera y que ha denunciado públicamente a través de sus stories de Instagram que están proliferando los perfiles falsos que se hacen pasar por la mallorquina: "Se están haciendo muchísimas cuentas falsas, no os lo podéis ni llegar a imaginar, hay una que tiene hasta más reproducciones que la oficial de la propia Claudia".

"Os vais a encontrar muchas cuentas falsas no solo de Claudia, sino de todas las personas que salen en la tele", ha advertido Nieves a sus seguidores, a los que les ha pedido que no confíen en todo lo que vean en las redes sociales: "Es todo mentira, no os creáis nada, no hagáis caso a todo lo que veáis porque me está llegando cada mensaje... No tiene ni pies ni cabeza".

"Claudia y yo nos llevamos perfectamente, nos queremos muchísimo y tenemos una relación súper bonita y súper buena, como con prácticamente todas las niñas porque hemos tenido mucha suerte este año", ha añadido la andaluza de 23 años, que no quiere que se siembre la duda de una posible mala relación entre ella y el resto de sus compañeras de Villa Playa.

Las explicaciones de Claudia Chacón

La estudiante de Derecho de 23 años se ha sumado al desmentido de su compañera: "Yo con Nieves me llevo estupendamente, la adoro como al resto de chicas, que nos llevamos todas súper bien y a ninguna se nos ocurría hacer algo así. No sé en qué momento a esa persona se le ha pasado eso por la cabeza, pero es una cuenta falsa, no soy yo y me da mucha rabia que esa tía tenga tanta repercusión".

Ha añadido que está intentando "denunciar" en TikTok a la persona que le está suplantando la identidad, pero que no ha podido hacerlo con éxito, por lo que se ha planteado denunciarla ante la justicia: "Es una p*t*da porque todo el mundo piensa que soy yo y es horrible".