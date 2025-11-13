Ana Carrillo 13 NOV 2025 - 18:50h.

Claudia Chacón, novia de Gilbert en 'LIDLT', ha revelado sus operaciones estéticas tras hacerse pública una foto suya de hace cinco años

Claudia Chacón está siendo una de las grandes protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' por haber caído en la tentación con Gerard Arias y haber estallado al ver a su novio, Gilbert, hablando con su exnovia, Mari, que es ahora una de las tentadoras. Es por eso que en redes sociales han crecido mucho los seguidores de la estudiante de Derecho - tiene ya más de 39.000 followers en Instagram - y se ha filtrado una foto de su pasado en la que todavía no se había hecho ninguna operación estética.

Ha sido @claudita_guzzi la que ha compartido la foto de Claudia Chacón, que ahora tiene 23 años, de hace cinco años: "Obviamente está preciosa porque es muy guapa, pero se nota que ha habido paso de cirujanos, a mí ella me encanta, me encantaba antes y me encanta ahora, ¡pero vaya cambio!". La publicación ha llegado hasta la mallorquina, que ha reaccionado a la misma aclarando que no tiene más que una operación estética y un retoque.

"Solo llevo labios y pecho", ha revelado la amiga de Helena Arauz, Sandra Barrios, Almudena Porras y Nieves Tristán para dejar claro que no ha tocado su cara más allá de hacer más grandes y definidos sus labios. Explica su cambio físico por el hecho de las mutaciones que se producen al crecer, ya que en esa foto solo era una adolescente de 18 años, y por saber potenciar mejor su belleza: "Era pequeña, chicos, la gente crece y aprende a sacarse partido".

Cuando le han repreguntado si de verdad no lleva ácido hialurónico en la nariz o en el mentón, la participante del programa presentado por Sandra Barneda ha asegurado que no es así y que, de ser cierto, no le importaría decirlo públicamente como ya ha admitido que se ha operado el pecho y que se ha aumentado los labios: "Me quiero poner, no te miento, pero ahora mismo no llevo y no me importaría decirlo".

En 'La isla de las tentaciones 9', Claudia ha contado que le encanta maquillarse, la moda y que adora vestir de rosa porque le encanta el personaje de Reese Witherspoon, Elle Woods, en 'Una rubia muy legal', ya que estudia Derecho como la protagonista de esa película. En una conversación con Gerard, le dijo que creía que todo el mundo era mucho más guapo maquillado y su tentador le dijo que era guapísima, como se está comentando en las redes sociales.