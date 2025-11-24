La exmujer de Santi Cañizares se abre en canal en plató y cuenta a Joaquín Prat cómo convirtió el dolor en una labor de apoyo a otras familias

‘El tiempo justo’ vivió una de sus entrevistas más emocionantes con la visita de Mayte García, exmujer de Santi Cañizares, que narró en primera persona el proceso de duelo y transformación que vivió tras la muerte de su hijo Santi a los cinco años. Ocho años después de su fallecimiento, Mayte habló desde la serenidad, la espiritualidad y la enorme responsabilidad que asumió para sostener a su familia en el momento más duro de sus vidas.

“Primero trabajé muchísimo conmigo misma porque mis hijas habían perdido a un hermano y no podían perder también a una madre”, confesó, recordando cómo enfocó su recuperación emocional para convertirse en un apoyo sólido para sus tres hijas. La comunicación abierta y diaria fue, dijo, clave para reconstruirse juntas: “Quería que empezáramos una nueva vida sin que faltara nunca el legado de Santi”.

Un proceso de transformación y un marco vital nuevo

Preguntada por qué aprende una madre al perder un hijo, Mayte fue tajante: “Vivir en conciencia y valorar absolutamente todo”. Contó que lo más duro de todo el proceso lo vivió incluso antes de la muerte del pequeño, durante la enfermedad, al anticipar el final. “El miedo era el día después. Pero cuando todo pasa, tienes que coger el toro por los cuernos, que es lo complicado”.

El programa recuperó también fragmentos de su testimonio de ‘Madres desde el corazón’, programa que se puede ver íntegro y en exclusiva en Mediaset Infinity, donde relató cómo vivió el deterioro del niño, la operación a vida o muerte, su recuperación parcial y la despedida final. “Fue más el amor que el dolor por su ausencia”, dijo emocionada, convencida de que su hijo llegó a darle una lección vital que marcó su camino: “Vino a enseñarme el verdadero sentido de la vida”.

Su labor de apoyo a otras familias

Mayte explicó cómo canalizó su experiencia en ayudar a otras familias que atraviesan duelos similares. “Ver sufrir a una persona nunca reconforta, pero ver que puedes ayudar sí”, aseguró. En estos años, ha acompañado a madres y padres de toda España que han perdido hijos tanto por enfermedades como por tragedias repentinas. “Esto no es un castigo de Dios, les digo siempre. Yo siento que mi hijo me eligió como madre”.

La entrevistada habló también de su papel en la fundación El sueño de Vicky, dedicada a financiar investigación contra el cáncer infantil. “Llevamos casi 3 millones recaudados en nueve años”, celebró. Una pulsera simbólica, que Joaquín Prat llevaba puesta, sirvió de hilo para explicar el trabajo del patronato y su vínculo con la presidenta, que perdió también a su hija por un tumor cerebral.

La vida familiar actual y la boda de Santi Cañizares

Mayte, madre de tres hijas ya adolescentes, se mostró orgullosa de la madurez con la que han crecido : “Son niñas muy claras, muy sanas y muy mujercitas”. También habló, con total normalidad, de la reciente boda de su exmarido, Santi Cañizares, tras seis meses de relación con su actual mujer, Noemí. “Yo estoy encantada. Que sean felices”, dijo con una sonrisa. “Hemos sufrido mucho y Santi es muy pasional. Solo le queda seguir apostando por el amor”.

Confirmó, además, que sus hijas estuvieron presentes en el enlace y que mantiene una relación fluida con toda la familia: “Dentro del caos familiar, es una familia bien avenida”.

Cerrando la entrevista, Mayte aseguró que continúa apostando por el amor y que vive su día a día desde la gratitud: “Cada día es un día más y un día menos para encontrarme con mi hijo”. Y añadió: “Soy feliz. Son ratitos, pero lo importante es ver lo positivo incluso de lo malo”.