La foto que confirma la reconciliación de Andrea y Álvaro, de 'La isla de las tentaciones'

Silvia Herreros 25 NOV 2025 - 11:20h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' podría haberse dado una nueva oportunidad tras su ruptura

La inesperada conexión de Andrea Bueno con Darío, de 'La isla de las tentaciones 9'

Compartir







Andrea Bueno y Álvaro Álvarez han sido pillados juntos tras su ruptura. Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' parecen haberse dado una nueva oportunidad, tal y como demuestran una imagen que acaba de ver la luz. Esta fotografía es prueba más que suficiente para muchos para confirmar su reconciliación.

Tras salir a la luz la conexión que existe entre Andrea Bueno y Darío Linero, novio de Almudena, una imagen sacude de nuevo el universo de 'La isla de las tentaciones'. En ella se puede ver a la creadora de la frase viral de la 'mosquita muerta' paseando junto a su exnovio, con el que podría haberse dado otra oportunidad.

Aunque ninguno de los protagonistas de esta historia ha querido pronunciarse al respecto, la fotografía, publicada por Javier de Hoyos, habla por sí sola. En ella se puede ver a los dos con ropa deportiva caminando. Aunque no está claro, según algunas voces, como la del propio periodista, habrían estado paseando juntos de la mano.

Su reconciliación, al menos en un plano amistoso, es un hecho. Y es o es algo con lo que ellos mismos llevan días jugando a través de las redes. "I miss you... as a friend" , "Te echo de menos... como amigo", escribe la influencer en uno de sus últimos vídeos de TikTok. En el mismo, publicado hace solo 20 horas, la tatuadora aparece en un coche cantando Die on this hill de Sienna Spiro a pleno pulmón. El vídeo termina con Álvaro entrando en escena.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Los rumores que apuntaban a que Andrea y Álvaro habrían decidido darse una nueva oportunidad saltaron hace semanas. Y aunque no hay pruebas evidentes, como un beso, de que puedan haberse reconciliado, que sean capaces de hacer deporte, salir a caminar o irse a cenar juntos, es un claro indicativo de cómo han evolucionado las cosas entre ellos en los últimos tiempos.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Su paso por 'La isla de las tentaciones' fue breve, pero muy intenso. Andrea Bueno y Álvaro Álvarez abandonaban el programa por separado tras una tensa hoguera de confrontación que tenía lugar apenas unos días después del inicio de su edición. Tras darse un tiempo y comprobar que no podían vivir el uno sin el otro, decidieron darse una nueva oportunidad.

Tuvieron que trabajar mucho hasta conseguir una relación sana. Algo que consiguieron no sin muchísimo esfuerzo. Este verano, la pareja decidía poner fin a su historia. Tardaron meses en confirmar su ruptura, pues no hubo nada específico que la detonase y confiaban en poder solucionar las cosas en un futuro; como parece estar ocurriendo ahora.