BurgosMetrika, famosa cantante de trap por sus temas hipersexualizados, tuvo que suspender su actuación en el Escenario Excéntrico durante las fiestas de Sampedros en Burgos el pasado sábado 28 de junio debido a agresiones verbales y lanzamiento de objetos de carácter homófobo por parte de algunos asistentes contra una de sus bailarinas trans.

Duros insultos tránsfobos y lanzamiento de objetos

Según el testimonio de la víctima difundido a través de su cuenta de Instagram, el espectáculo apenas había comenzado cuando el público empezó a proferir insultos como "maricón", "chupapollas" y amenazas de muerte sin justificación alguna. Además, lanzaron objetos contra el escenario, lo que obligó a detener la actuación en dos ocasiones. La artista y su equipo se vieron afectados por esta violencia verbal y física, que les impidió continuar con el concierto.

"He venido a trabajar, no a hacer otra cosa"

La bailarina expresó su dolor y desconcierto ante estos ataques: Lo único que he intentado es hacer el bien siempre. He venido simplemente a compartir mi arte y a demostrar que soy una persona válida. Y lo que recibo sin ningún tipo de sentido es esto". También hizo un llamamiento a la empatía y al respeto: "Ya no es ni en la calle, es un escenario, que he venido a trabajar, no a hacer otra cosa. Y no me dejan ser feliz tampoco, por favor, simplemente pido amor y respeto, no pido nada más".

La Sala Andén, espacio cultural vinculado al evento, emitió un comunicado en sus redes sociales confirmando la suspensión de la actuación debido a los comentarios despectivos y homófobos y el arrojo de objetos contra el escenario.

Este incidente ha generado una fuerte reacción en las redes sociales, informa la web Burgos Conecta. El grupo municipal de Podemos condenó la agresión a través de la red social X, exigiendo una declaración institucional por parte de la alcaldesa Cristina Ayala y el Ayuntamiento de Burgos para rechazar la LGTBIfobia.

La agresión homófoba a la bailarina de Metrika ha ocurrido en el contexto de la Semana del Orgullo LGTBI, un momento dedicado a la visibilización y defensa de los derechos de las personas LGTBI+.