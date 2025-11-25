Silvia Herreros 25 NOV 2025 - 09:00h.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' reconoce ser muy ahorradora y desvela cuánto dinero tiene en el banco

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' toma una importante decisión y explica el motivo: "Cambio de vida"

Compartir







Marta Peñate confiesa el dinero que tiene en el banco. No es la primera vez que la ganadora de 'Supervivientes All Stars' habla abiertamente sobre su economía y sobre el pastizal que gana gracias a su trabajo en televisión y redes sociales. Los ingresos mensuales de la mujer de Tony Espina no son bajos; ni siquiera tras descontar lo que tiene que pagar como autónoma. Esto ha permitido a la exconcursante y exparticipante de realities como 'GH' o 'La isla de las tentaciones' ahorrar una importante suma de dinero que ahora ha hecho público.

A la canaria no le gusta presumir de ello, pues sabe que su sueldo se aleja mucho del Salario Mínimo Interprofesional, que desde el pasado 1 de enero de 2025 se sitúa en 1.184 euros mensuales brutos divididos en 14 pagas. No obstante, tras perder un juego contra Borja González, se ha visto 'obligada' a decir la verdad.

La periodista, que se habría embolsado 48.000 euros libres de impuestos tras alzarse como vencedora de la primera edición de Supervivientes All Stars, reconocía hace ya algún tiempo que la mayor parte de sus ahorros proceden de los realities que ha hecho y de Instagram. La exnovia de Lester Duque, que se dio a conocer como concursante de 'GH 16' lleva ya casi una década viviendo de esto. Algo que le ha permitido ahorrar una cantidad de dinero inimaginable para cualquier ciudadano medio.

"No quiero que la gente piense mal de mí, soy ahorradora", ha asegurado la influencer al ganador de 'Supervivientes 2025', al que ha confesado en sus redes sociales tener entre 400.000 y 600.000 euros ahorrados en el banco. Marta es consciente de la suerte que tiene de tener una cantidad tan elevada de ingresos, algo que por otro lado, fomenta su capacidad de ahorro.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con este dinero, que es independiente al que tiene su marido - que también se ha llevado a casa el cheque de 50.000 euros de 'Supervivientes All Stars', Marta Peñate podría comprarse una casa. De hecho, tal y como ella misma confesaba hace algún tiempo, ese es su máximo deseo, "invertir con cabeza y prudencia" para comprar una casa y cumplir un sueño familiar.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La tertuliana, que se casaba con el exnovio de Oriana Marzoli en Los Cayos Cochinos, vive con el italiano en un precioso y moderno piso de alquiler con jardín, piscina comunitaria y pistas de pádel a las afueras de Madrid.