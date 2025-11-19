Lorena Romera 19 NOV 2025 - 18:05h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado el "cambio de vida" que ha dado y la razón por la que ha tomado esta decisión

Marta Peñate explica por qué ha tenido que separarse de Tony Spina tras 'Supervivientes All Stars'

Compartir







Marta Peñate ha comunicado un importante cambio de vida, como ella misma le ha llamado a esta nueva etapa que ha decidido poner en marcha. Y es que la influencer y exconcursante de 'Gran Hermano' ha decidido decir adiós a su rutina tal y como la conoce hasta ahora para empezar a tomarse en serio ciertos hábitos. Una decisión que ha tomado con el apoyo incondicional de Tony Spina, su ya marido después de su 'sí, quiero' en 'Supervivientes All Stars'.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate reacciona a las palabras de Lester Duque tras su boda en Honduras

Después de compartir un storie que ciertamente pillaba por sorpresa a sus seguidores por lo poco habituados que les tiene a este tipo de contenido, la que fuera ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha explicado el motivo de esta inesperada publicación que, ni mucho menos, era al azar. La imagen en cuestión era ella en el gimnasio, lugar que no pisaba "desde hacía un año".

Pero es que la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, tiene un propósito: retomar sus buenos hábitos. "Cambio de vida", ha señalado la colaboradora de televisión junto a un vídeo en el que muestra cómo ha sido su incursión en el 'mundo gimnasio'. "Estoy más perdida...", cuenta con humor. Un clip en el que la vemos preguntando a otra chica de cuánto es la pesa que coge. "De cuatro kilos", responde ella. "Venga, me has animado a coger las de dos", señala la colaboradora.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate y Tony Spina tienen una romántica cita tras en un restaurante de un 3 estrellas Michelín

"Me siento realizada"

Canal de Whatsapp de Telecinco

Todo un motivo de celebración para ella, que rápidamente va a compartir la noticia con Tony Spina. "Eso está muy bien", le dice él. "Tengo que decir que me siento realizada. Cuesta ir, pero luego es guay", reconoce la que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que ha compartido con sus seguidores cuál es la rutina que se ha propuesto: "Entrenaré dos veces en el gimnasio y dos veces en casa".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Además, Marta Peñate quiere acompañar este propósito de un cambio de alimentación. Para ello, cuenta con los consejos de su marido, que la está ayudando todo lo que puede. "Tony me orienta y me ha dicho que los carbohidratos no son malos", cuenta, junto a una foto de un plato de espaguetis y dos huevos duros. "Lo que no se puede es abusar", puntualiza. Para ellos, la clave está en "no comer grandes dosis" o, por ejemplo, "si se come pasta, no comer pan". En definitiva, "se puede adelgazar con una dieta que incluya carbohidratos".