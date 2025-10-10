Lorena Romera 10 OCT 2025 - 12:13h.

La presentadora se ha sincerado sobre el escrutinio al que se vio sometida al comienzo de su relación con Christian Gálvez

Patricia Pardo aclara cómo empezó su relación con el escritor: "Había un tonteo"

Patricia Pardo se ha sincerado sobre el escrutinio al que se vieron sometidos al inicio de su historia con Christian Gálvez. No es la primera vez que la presentadora habla de esto, ya que es algo que recuerda desde la tranquilidad y el sosiego, que es como ellos decidieron afrontar todo el asunto. Y es que la periodista ha recordado que "no siempre el que calla otorga", en unas declaraciones en las que ha expresado cómo vivió el ser considerada "la mala de la película".

La conductora de 'Vamos a ver' y el escritor oficializaron su relación el 9 de febrero de 2022, más de un año después de su divorcio de Francisco Márquez, padre de sus dos hijas mayores, Aurora y Sofía. Por otro lado, la ruptura de Christian Gálvez con Almudena Cid tuvo lugar a finales de 2021 tras once años de matrimonio.

La gallega, natural de Santiago de Compostela, de 42 años, ha acudido al concierto de Estella Morente que ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid, y ha atendido a los medios de comunicación, respondido a todas sus preguntas. La presentadora ha reconocido que se encuentra en un muy buen momento profesional, muy orgullosa de la entrega de su equipo y muy contenta con su nuevo horario.

Además, está "recibiendo un feedback muy bonito" de la audiencia. "La gente me está conociendo un poquito más", cuenta con una sonrisa. Es entonces cuando la reportera le ha recordado el momento en el que le colgaron el sambenito de "la mala de la película" en los inicios de su relación con Christian Gálvez.

"Jamás pensé que era la mala, pero entiendo que se interpretó así"

"Yo no pensé jamás que era la mala, pero entiendo que se interpretó así y nosotros optamos por callar, y al final... el que calla no otorga. Las cosas surgieron como surgieron, pero yo creo que ahora estamos en otro momento y que todo el mundo ha pasado página y que estamos muy bien", ha señalado muy tranquila.

Al estar el ambiente tan distendido, los medios le han preguntado por la posibilidad de una "relación cordial con Almudena Cid", pregunta a la que ella ha respondido así: "No voy a hacer declaraciones. Yo respeto a todo el mundo y mi deseo para todos es que haya paz y felicidad".

Pero, si algo está claro, es que Patricia Pardo se encuentra en un momento muy satisfactorio tanto a nivel profesional, como personal. Y Christian Gálvez tiene gran parte de la responsabilidad. "El amor no se elige, te sorprende cuando menos te lo esperas. De repente aparece al amor de tu vida y te enamoras... Yo me casé en cinco meses. A mí me lo llegan a decir un año antes y digo: 'esa no soy yo'. ¡Con un bebé y todo!", ha señalado la presentadora, haciendo balance de lo mucho que ha cambiado su vida en estos últimos años.