Patricia Pardo comparte por primera vez una foto junto a sus tres hijos

Ana Carrillo 21 OCT 2025 - 10:00h.

La presentadora de 'Vamos a ver' ha subido a Instagram un posado con sus hijos en el Museo del Louvre de París

Patricia Pardo suele usar su perfil de Instagram para hablar de su trabajo como presentadora de 'Vamos a ver', pero en ocasiones hace excepciones y comparte fotos de su vida familiar y de pareja. Son varias las fotos que ha compartido con su marido, Christian Gálvez, pero es menos habitual que suba fotos con sus tres hijos: las dos mayores, Aurora y Sofía, son fruto de su relación con el policía Francisco Márquez, y el bebé, Luca, de su matrimonio con el presentador.

Cuando acudieron de viaje la pareja con los tres niños a París en la primavera de este año, la periodista subió un carrusel de fotos en los que posaba con sus tres hijos, aunque nunca a la vez. Ahora ha compartido una foto de ese viaje en la que sí que posan los cuatro juntos, aunque oculta los rostros de sus pequeños con emojis porque su objetivo es preservar al máximo su privacidad.

La foto fue tomada por Christian Gálvez en una de las salas del Museo del Louvre de París y Patricia Pardo la ha compartido ahora para hacer una broma y comentar que ellos no fueron los responsables de robar las joyas del Museo del Louvre que han sido sustraídas este fin de semana, creando una gran conmoción a nivel mundial pues hay todo tipo de incógnitas acerca de cómo se habrá producido el robo en el museo más visitado del mundo, que alberga algunas de las obras de arte más preciadas de la Historia, como La Gioconda.

"Nosotros no hemos sido...", comenta la presentadora junto a esta foto en la que, haciendo una broma, ha compartido con sus miles de seguidores por primera vez una foto junto a sus tres hijos: la mayor, Aurora, tiene diez años; la mediana, Sofía, ocho; y el pequeño, Luca, cumplirá dos años en diciembre.

A la familia que forman la periodista, sus hijos y su marido se ha unido recientemente una perrita a la que han llamado Meiga, por la conexión que Patricia siente con su Galicia natal y es que 'meiga' en gallego es bruja o hechicera. "Y yo sin imaginar que a mis 42 iba a descubrir tanta ternura… ¡Bienvenida a casa, Meiga!", ha comentado junto al post en le que se la presenta a sus seguidores.

"¡Pero qué preciosidad! ¡Cómo estarán de contestas quienes yo me sé!", ha comentado Marisa Martín-Blázquez en la zona de comentarios, pues imagina que en la familia habrán recibido a Meiga con los brazos abiertos.